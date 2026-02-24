Anthropic accusa tre aziende cinesi, tra cui DeepSeek, di aver utilizzato Claude su scala industriale per addestrare i propri modelli di AI.

Anthropic contro Deepseek

Secondo la società sarebbero stati creati circa 24.000 account fraudolenti e generati oltre 16 milioni di scambi con il modello. Non test isolati, ma un’attività sistematica basata sulla “distillazione”: tecnica legittima in sé, che consente di addestrare un modello più piccolo usando le risposte di uno più avanzato, ma che in questo caso sarebbe stata impiegata per acquisire capacità proprietarie in modo illecito.

DeepSeek avrebbe condotto oltre 150.000 interazioni mirate, focalizzate sulle capacità di reasoning di Claude, archiviandone le risposte per riaddestrare sistemi propri.

Anthropic sostiene inoltre che il modello americano sia stato utilizzato per generare formulazioni su temi politicamente sensibili – dissidenti, leadership, autoritarismo – poi riutilizzate per addestrare AI capaci di trattare tali argomenti in modo compatibile con contesti a forte censura.

La vicenda si inserisce in uno scontro più ampio: anche OpenAI ha denunciato tentativi di sfruttamento delle proprie tecnologie, mentre cresce la pressione su legislatori e cloud provider per limitare l’accesso a chip avanzati e contrastare la distillazione non autorizzata.

L’annuncio di Claude Code per modernizzare il COBOL

Parallelamente, Anthropic ha annunciato che Claude Code può modernizzare il codice COBOL. Dopo la notizia, IBM ha perso fino al 10% in Borsa, con ribassi anche per Accenture e Cognizant, realtà che generano ricavi significativi nella modernizzazione dei sistemi legacy. Il nuovo tool automatizza analisi tradizionalmente affidate a grandi team di consulenza: mappa dipendenze, traccia flussi di esecuzione, identifica rischi e documenta basi di codice complesse.

COBOL gestisce ancora circa il 95% delle transazioni ATM negli Stati Uniti e alimenta sistemi critici in ambito finanziario e governativo. Secondo Anthropic, l’AI può comprimere progetti di modernizzazione da anni a trimestri, modificando l’equilibrio economico di un mercato finora dominato dalla consulenza tradizionale.

