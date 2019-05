Anthem brancola nel buio? Nessuna novità da BioWare

Il destino di Anthem, uscito con grandi ambizioni, sembra aver preso una piega per certi versi inspiegabile.

Dopo un’accoglienza a dir tanto tiepida da parte della critica, il gioco ha poi iniziato a raccogliere critiche dai fan per le poche novità.

Alcuni aspetti problematici del gioco non sono stati infatti corretti tempestivamente nonostante le promesse di BioWare. Contenuti annunciati, come l’evento Cataclysm, non si sono materializzati e la community critica aspramente l’assenza di comunicazioni da parte dello studio e di EA.

Una community particolarmente delusa sembra essere quella di reddit. Gli utenti hanno fatto notare che non ci sono stati tweet rilevanti dall’account ufficiale del gioco fin dal 23 aprile. Un silenzio così prolungato è particolarmente inspiegabile visto che il gioco, nato come servizio live, dovrebbe puntare su un flusso costante di contenuti per tenere viva l’attenzione della community. Molti utenti, dal canto loro, hanno dichiarato Anthem “già morto” e in questo momento il sentimento più comune nei confronti del gioco sembra essere l’indifferenza.