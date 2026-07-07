La Corte Costituzionale ha messo un freno al via libera automatico alla realizzazione di nuovi impianti di comunicazioni nelle aree gravate da usi civici, che rappresentano però soltanto il 7%-10% del territorio nazionale soprattutto in aree rurali e montane.

Cosa è successo

La Corte costituzionale ha messo un freno a una delle semplificazioni introdotte negli ultimi anni per accelerare la realizzazione delle reti di telecomunicazione. Con la sentenza n. 121 ha stabilito che non è legittimo eliminare automaticamente il vincolo paesaggistico quando un’antenna o una torre per le telecomunicazioni viene realizzata su terreni gravati da usi civici.

La decisione, però, non va letta come uno stop alla diffusione delle reti mobili o al 5G. Riguarda una categoria molto specifica e quantitativamente marginale di aree e non l’insieme dei siti dove vengono installate le stazioni radio base.

Cosa sono gli usi civici

Gli usi civici sono terreni sui quali una comunità locale conserva antichi diritti collettivi, come il pascolo, il taglio della legna o altre attività tradizionali. Si tratta soprattutto di boschi, pascoli e aree rurali o montane, presenti in molte regioni italiane.

Secondo le stime disponibili rappresentano una quota significativa del territorio nazionale, tra il 7% e il 10%, anche se manca ancora un censimento completo. Non significa però che su queste aree si concentri la realizzazione delle antenne: la maggior parte degli impianti di telecomunicazione viene infatti installata su edifici, aree industriali, infrastrutture esistenti o terreni privati e comunali non interessati dagli usi civici.

Perché la Consulta è intervenuta

La norma introdotta nel Codice delle comunicazioni elettroniche prevedeva che, per favorire la diffusione delle reti, sui terreni gravati da usi civici non si applicasse il vincolo paesaggistico previsto dal Codice dei beni culturali.

Per la Corte costituzionale questo meccanismo era troppo radicale. Semplificare le procedure è legittimo, affermano i giudici, ma non fino al punto di cancellare in modo generalizzato una tutela prevista dall’articolo 9 della Costituzione, che impegna la Repubblica a promuovere cultura e ricerca, e a tutelare paesaggio, patrimonio storico e artistico. In sostanza, l’interesse a sviluppare le reti di telecomunicazione deve essere bilanciato con quello alla tutela del paesaggio, caso per caso, e non risolto automaticamente a favore del primo nonostante i vincoli del PNRR.

Da dove nasce la vicenda

La questione non è stata sollevata da una Regione, ma è nata durante una controversia sui terreni gravati da usi civici. È stato il Commissario per la liquidazione degli usi civici per Lazio, Toscana e Umbria a chiedere alla Corte costituzionale di verificare la legittimità della norma, nell’ambito di un procedimento promosso dall’Associazione regionale università agrarie del Lazio. Nel giudizio sono intervenuti anche alcuni cittadini, mentre Inwit e lo Stato hanno difeso la disposizione poi dichiarata incostituzionale.

Quali effetti avrà

Sul piano pratico, gli effetti dovrebbero essere limitati. Non esistono dati pubblici che indichino quante torri di telecomunicazione siano state realizzate su terreni gravati da usi civici, ma gli operatori del settore ritengono che si tratti di una quota contenuta rispetto al totale delle installazioni.

Per le tower company e gli operatori mobili, tuttavia, la sentenza significa che nei casi in cui un impianto ricada su queste aree tornerà a essere necessario confrontarsi con la disciplina paesaggistica ordinaria. Potrebbero quindi aumentare i tempi e la complessità delle autorizzazioni, ma solo per questa particolare tipologia di terreni.

Più che per l’impatto sul numero di nuove antenne, la pronuncia è destinata a fare scuola per il principio che afferma: lo sviluppo delle infrastrutture digitali è un interesse pubblico strategico, ma non può tradursi nell’eliminazione automatica delle tutele ambientali. La semplificazione, dice la Consulta, ha un limite: il rispetto della Costituzione.

Cosa cambia concretamente

La decisione non introduce un divieto alla costruzione di nuove antenne e non blocca lo sviluppo delle reti mobili. Piuttosto, fa venir meno una deroga che consentiva di non applicare il vincolo paesaggistico in una specifica categoria di terreni.

D’ora in avanti, i progetti che riguardano aree gravate da usi civici dovranno essere valutati anche sotto il profilo paesaggistico, come avviene per gli altri interventi soggetti a questa disciplina. La Corte ribadisce così che la semplificazione amministrativa non può tradursi nella rinuncia preventiva a ogni forma di tutela ambientale.

Cosa sono gli usi civici

Gli usi civici sono antichi diritti collettivi esercitati dalle comunità locali su determinati terreni, destinati tradizionalmente a pascolo, bosco, raccolta della legna o altre attività di interesse comune. Si tratta di aree diffuse soprattutto nelle zone montane e rurali e presenti in molte regioni italiane, tra cui Sardegna, Lazio, Abruzzo, Toscana, Umbria e Molise.

Le stime disponibili indicano che i terreni gravati da usi civici potrebbero rappresentare tra il 7% e il 10% del territorio nazionale, anche se manca ancora un censimento completo e aggiornato a livello italiano.

Quante torri vengono costruite su terreni a uso civico?

Qui la risposta è: non lo sappiamo.

Non esiste alcun database pubblico che dica:

quante stazioni radio base sorgono su terreni con usi civici;

quale percentuale rappresentino sul totale.

Le tower company (come Inwit, Cellnex o altri operatori infrastrutturali) non pubblicano questa classificazione.

Possiamo però fare una valutazione tecnica

È probabile che la percentuale sia relativamente contenuta, perché la maggior parte delle nuove stazioni radio base viene realizzata:

su tetti di edifici;

in aree industriali;

lungo infrastrutture stradali;

su terreni agricoli ordinari;

su proprietà comunali o private non gravate da usi civici.

I terreni con usi civici si concentrano soprattutto in aree montane, collinari e boschive, dove la densità di impianti è generalmente inferiore rispetto alle città.

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