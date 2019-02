Anssaif, al via i corsi per under 36 di avvicinamento alla cybersecurity

Secondo una recente indagine, le posizioni di esperti cyber e in particolare di cybersecurity rappresentano le principali ricerche di personale dei prossimi anni. Tuttavia le aziende hanno difficoltà nel reperire questo tipo di risorse specialistiche.

Per questo motivo l’Associazione Nazionale Specialisti Sicurezza in Aziende di Intermediazione Finanziaria (ANSSAIF), in linea con gli obiettivi di continua attenzione alla sicurezza e ai giovani, ha identificato in ELIS, il partner ideale per questa iniziativa. ELIS, che da oltre 50 anni si occupa di formare i giovani al lavoro, tramite il programma Cisco Networking Academy offre la possibilità di accedere gratuitamente a corsi introduttivi sull’Information Technology e sulla Cyber Security, fruibili completamente online.

Obiettivi del progetto

Formare giovani under 36 senza occupazione o sottoccupati, che desiderano acquisire competenze di base nel mondo della cybersecurity, indipendentemente dalla città di residenza e dal titolo di studio.

Favorire l’ingresso nel mondo del lavoro degli studenti più meritevoli, mettendoli in contatto con aziende potenzialmente interessate.

I corsi

Il percorso è suddiviso in tre corsi online da seguire in ordine sequenziale.

“GET CONNECTED”

E’ un corso introduttivo per acquisire conoscenze di base su componenti di un computer, internet, tecnologie e strumenti di comunicazione. Si tratta di competenze fondamentali per chi approccia per la prima volta il mondo dell’Information Technology. Non sono richiesti prerequisiti particolari e per il completamento del corso sono stimate circa 30 ore, al netto del test di autovalutazione finale (corso da fruire entro il mese di marzo p.v.).

“Introduzione alla cyber security”

Il corso analizza le tendenze del mondo informatico con l’obiettivo di capire come proteggere i dati personali, la privacy online e sui social media. Non sono richiesti prerequisiti e per il completamento sono stimate circa 15 ore, al netto del test di autovalutazione finale (corso da fruire entro il mese di maggio p.v.).

“Cyber security essentials” (in lingua inglese)

Il corso fornisce le conoscenze di base e le competenze necessarie in diversi ambiti della cyber security: sicurezza dell’informazione, sicurezza dei sistemi, sicurezza della rete, etica e tecniche di difesa e mitigazione da attuare per la protezione delle imprese. Per il completamento sono stimate circa 30 ore, al netto del test di autovalutazione finale. Come prerequisito è richiesto il completamento del corso “Introduzione alla cyber security”, oltre e alla conoscenza di base della lingua inglese (corso da fruire entro il mese di luglio p.v.).

Modalità di iscrizione

I giovani interessati, possono sottoporre la richiesta di iscrizione al seguente indirizzo: progettogiovani@anssaif.org . Riceveranno quindi un modulo via email da compilare, allegando un curriculum vitae aggiornato e corredato da foto personale. La Segreteria invierà tutte le opportune informazioni all’interessato.