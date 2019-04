R-Type si prepara a tornare con Final 2

Ben 16 anni dopo l’uscita dell’ultimo capitolo della serie, è stato annunciato R-Type Final 2.

Lo studio che si occuperà dello sviluppo di R-Type Final 2 sarà Granzella, composto da vari sviluppatori di Irem, il team autore dell’originale sparatutto a scorrimento laterale.

Il gioco sarà il seguito del titolo uscito su PlayStation 2 nel 2003. L’annuncio sembra indicare che il gioco è nelle prime fasi di concepimento. Il mese prossimo sarà lanciata una campagna di crowdfunding per finanziare il progetto e per ora si parla di PlayStation 4 come prima piattaforma di destinazione.

Al momento non sono noti ulteriori dettagli. Di seguito, il video teaser che ha accompagnato l’annuncio.