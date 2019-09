Annunciati i dettagli dell’area indie della Milan Games Week

AESVI ha annunciato i dettagli di Milan Games Week Indie, lo showcase della Milan Games Week dedicato ai videogiochi made in Italy.

L’associazione ha selezionato 20 videogiochi realizzati da altrettanti studi di sviluppo italiani a cui offrire la partecipazione gratuita all’interno di Milan Games Week Indie.

Agli studi selezionati si aggiungeranno altri nomi importanti del panorama indie italiano e internazionale, presenti nell’area con un totale di 30 videogiochi da provare in prima persona. I generi dei videogiochi che verranno mostrati spaziano da action a platform, passando per GdR, titoli narrativi ed educativi sviluppati per PC, mobile e console. Saranno disponibili anche alcune demo da provare su una speciale piattaforma pensata per videogiocatori non vedenti. Come ogni anno, sarà possibile anche incontrare gli sviluppatori presenti e approfondire con loro la nascita e il lavoro di creazione dei titoli esposti.

La nona edizione della Milan Games Week si terrà da venerdì 27 a domenica 29 settembre 2019 a Fiera Milano Rho. Gli aggiornamenti e le novità sulla manifestazione sono disponibili sul sito www.milangamesweek.it, su Facebook e su Twitter (@MilanGamesWeek).

Ecco la lista dei videogiochi ospitati da Milan Games Week Indie 2019:

Abisso – 906 Games

Bad Neighbours – Team Paluso

Blind Console – Novis

Bookbound Brigade – Digital Tales

CARRUMBLE – 3DClouds

Forgotten Hill Disillusions – FM Studio

Fractured – Dynamight Studios

Guntastic – Ludicrous Games

Houdini Redux – LifeLit Games

Impara l’Inglese con Antura – Video Games Without Borders

Interrogation – Critique Gaming Studio

Marble Garden – Omnisir Studio

Ofree – Ofree

Omen Exitio: Plague – Tiny Bull Studios

Paradise Away – Awakening Studio

Project Starship X – Panda Indie Studio

Relow – Tommaso Romanò

Seven: Inheritance of the Evil One – TIZ Developer

Still There – GhostShark Games

Super Cane Magic Zero – Studio Evil

Syder Arcade – Studio Evil

Ten Endless Nights – Kibou Entertainment

The Adventure of Captain Potato – Graa

The Hand of Glory – Madit Entertainment

Try ‘n Cry – Crystalia Games

Virulent Addiction – HighStoneGames

Woodle Tree: 2 Deluxe – Chubby Pixel

WrldCraft – Running Pixel

WunderBO – Melazeta

Xevorel – Amberaxe