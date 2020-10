Annemarie Sipkes è la nuova direttrice designata del BEREC per il 2022

Il Consiglio dei regolatori del BEREC ha eletto la presidente del BEREC per il 2022: si tratta di Annemarie Sipkes, direttrice del dipartimento delle telecomunicazioni, dei trasporti e dei servizi postali presso l'Autorità olandese per i consumatori e i mercati (ACM).

Il Consiglio dei regolatori del BEREC ha eletto la presidente del BEREC per il 2022: si tratta di Annemarie Sipkes, direttrice del dipartimento delle telecomunicazioni, dei trasporti e dei servizi postali presso l’Autorità olandese per i consumatori e i mercati (ACM).

Annemarie Sipkes, M.Sc. in Economics, MA in Arts, Sciences and Technology è stata la direttrice del dipartimento di telecomunicazioni, trasporti e servizi postali di ACM da aprile 2018. Le neoeletta presidente ha una profonda esperienza nel settore pubblico. Ha lavorato dal 2012 al 2018, come Direttore della Conoscenza e della Strategia presso il Ministero dell’Istruzione, della Cultura e della Scienza. Ha lavorato anche presso il Ministero degli affari sociali e del lavoro, la Banca centrale olandese e la società di contabilità KPMG.

Nel 2021, Annemarie Sipkes servirà come vicepresidente e presidente entrante del BEREC nel 2022. Gli altri vicepresidenti eletti sono Alejandra Iturriaga de Gandini (CNMC, Spagna) e Jesmond Bugeja (MCA, Malta) insieme a Dan Sjöblom (PTS, Svezia) come presidente uscente del BEREC. Sosterranno Michel Van Bellinghen (BIPT, Belgio) – il presidente del BEREC 2021.

Insieme al rappresentante dei partecipanti senza diritto di voto – il dottor Rainer Schnepfleitner (AK, Lichtenstein), il presidente ei vicepresidenti del BEREC comporranno il mini-consiglio.

Il comitato dei regolatori nomina tra i suoi membri il presidente e i vicepresidenti. La durata del mandato del presidente e dei vicepresidenti è di un anno. Prima di servire il suo mandato come presidente per un anno, il presidente deve in primo luogo servire un anno come vicepresidente. Per garantire la continuità del lavoro del BEREC, il presidente deve fungere da vicepresidente per l’anno successivo al suo mandato. Ogni anno il Comitato dei regolatori nomina il presidente per l’anno successivo a quello successivo e i vicepresidenti per l’anno successivo.