Anna Rosa Sanseverino

Funzionario,

Corte dei Conti

Durante l’università arricchisce il suo piano di studi con esami integrativi di letteratura italiana, lingua e letteratura latina, filologia e linguistica, suoi principali interessi.

Dopo uno stage in editoria, lavora come addetta ufficio stampa nella redazione di un quotidiano online e poi come correttore di bozze in una casa editrice. Successivamente riceve incarichi di supplenze in diversi licei romani, finché nel 2017 entra alla Corte dei conti, dove lavora come funzionario.

La lettura e la scrittura, vissute compulsivamente, sono le due grandi passioni che coltiva in ogni momento libero.

Si è laureata in “Letteratura e lingua. Studi italiani ed europei” presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza.