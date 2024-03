Le prossime elezioni europee si terranno in un periodo delicato per l’Unione europea (UE). Tra tensioni geopolitiche, crisi energetica e delle materie prime, i cittadini europei non saranno solo chiamati a scegliere chi li rappresenterà, ma anche quale modello di Unione intendono costruire.

Il futuro dell’UE è legato a doppio filo al futuro della sua industria e alla capacità di esprimere una leadership digitale e tecnologica.

In questo scenario, Anitec-Assinform -l’Associazione di Confindustria delle imprese ICT italiane – ha presentato oggi l’Agenda “Per una nuova Unione europea fondata sul digitale”.

Attraverso questa iniziativa, l’Associazione si impegna a promuovere la transizione verso un futuro digitale più avanzato e competitivo per l’Europa. L’obiettivo è affrontare le sfide attuali e guidare l’Unione europea verso una crescita sostenibile e dinamica nel contesto globale, garantendo opportunità ai cittadini e prospettive di sviluppo alle imprese.

L’agenda, realizzata dai Soci di Anitec-Assinform, vuole suggerire ai candidati delle prossime elezioni europee alcuni spunti di riflessione ritenuti di primario interesse tra cui:

Investimenti: favorire la cooperazione tra gli attori europei e promuovere investimenti nell’IA, nella cybersecurity e nelle tecnologie emergenti;

Digitalizzazione: stimolare l’uso di soluzioni digitali e modernizzare l’industria e la pubblica amministrazione;

Regolamentazione: regolare meno per regolare meglio, mantenendo un equilibrio tra innovazione e protezione;

Sostenibilità e Inclusione: utilizzare le tecnologie digitali per promuovere una crescita sostenibile e inclusiva;

Competenze Digitali: investire nell’educazione digitale e colmare il digital skill gap;

Cooperazione Internazionale: rafforzare i rapporti internazionali e promuovere regole e standard condivisi.

“È fondamentale che l’Unione europea sostenga lo sviluppo del settore digitale, essenziale per garantire la competitività delle industrie manifatturiere e dei servizi del continente, nonché un importante volano di occupazione. Il settore, in crescita costante negli ultimi sei anni, ha superato i 79 miliardi di euro nel 2023 e si prevede raggiungerà i 90 miliardi di euro nel 2026 (fonte: Rapporto ‘Il Digitale in Italia 2023’ – dati NetConsulting cube), mentre la spesa per i servizi IT nel continente europeo dovrebbe toccare i 1.000 miliardi di euro nel 2024 (fonte: Gartner, 2024). Questo settore continuerà a consolidare il suo ruolo di attore economico chiave del continente. – dice Marco Gay, presidente di Anitec-Assinform – Attraverso la nostra Agenda per una nuova Unione europea digitale, vogliamo garantire il futuro competitivo dell’Europa nel contesto globale. Siamo determinati a promuovere gli investimenti nel digitale e a favorire la trasformazione digitale per consegnare un’Europa più forte, inclusiva e all’avanguardia nel campo delle tecnologie alle future generazioni”.



L’agenda sarà presentata nelle prossime settimane come un appello condiviso a tutte le istituzioni europee e agli attori del settore del digitale per adottare politiche e strategie mirate a promuovere un’Europa digitale all’avanguardia.

