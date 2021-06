Anitec-Assinform rinnova gli organi sociali per il prossimo quadriennio

Eletti i 36 componenti del consiglio per il quadriennio 2021-2025 in cui dovranno essere impegnate e spese le risorse del PNRR.

L’Assemblea di Anitec-Assinform, l’Associazione che rappresenta in Confindustria le principali imprese dell’ICT e dell’elettronica di consumo operanti in Italia, ha deliberato oggi il rinnovo degli Organi Sociali per il quadriennio 2021-2025.

L’Assemblea ha eletto 36 componenti del Consiglio Generale:

Fabio Benasso, ACCENTURE SPA

Alvise Biffi, SECURE NETWORK SRL

Barbara Borasca, LEONARDO SPA

Silvia Candiani, MICROSOFT SRL

Enrico Castanini, LIGURIA DIGITALE SPA

Paolo Castellacci, SESA SPA

Diego Ciulli, GOOGLE ITALIA SRL

Massimo Dal Checco, SIDI SRL

Giuseppina Di Foggia, NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS ITALIA SPA

Roberto Di Fonzo, SISAL SPA

Giuseppe Di Franco, ATOS ITALIA SPA

Fulvio Faraci, UNIONE IND.LE DI TORINO

Domenico Favuzzi, EXPRIVIA SPA

Luca Ferraris, ITALTEL SPA

Maria Rita Fiasco, GRUPPO PRAGMA SRL

Lucia Fioravanti, SOGEI

Angela Gargani, TIM SPA

Paolo Ghezzi, INFOCAMERE SCPA

Antonio Giugliano, PRESENT SPA

Lorenzo Greco, DXC Technology (Enterprise Services Italia Srl)

Alessandro Ippolito, ORACLE ITALIA SRL

Filippo Ligresti, DELL TECHNOLOGIES

Roberto Liscia, CONSORZIO NETCOMM

Enrico Luciani, EUSTEMA SPA

Angelo Mazzetti, FACEBOOK ITALY SRL

Giovanni Mocchi, ZUCCHETTI SPA

Elisa Molino, APPLE ITALIA

Salvatore Paparelli, SONY EUROPE B.V.

Simone Puksic, RED HAT Srl

Cristiano Radaelli, LEADING KITE SRL

Carlo Ridolfi, BT ITALIA SPA

Alessandra Santacroce, IBM ITALIA SPA

Agostino Santoni, CISCO SYSTEMS ITALY SRL

Fulvio Sbroiavacca, INSIEL SPA

Alberto Tripi, ALMAVIVA SPA

Stefano Venturi, HEWLETT PACKARD ITALIANA

I Probiviri eletti sono:

Francesco Benvenuto, CISCO SYSTEMS ITALY SRL

Alessandra Bini, IBM ITALIA SPA

Stefano Cassamagnaghi, SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA

Antonella Castaldi, SESA SPA

Marco Ferraris, ORACLE ITALIA SRLCHETTI SPA

Michele Svidercoschi, ALMAVIVA SPA

Infine, il Collegio dei Revisori contabili risulta così composto:

Presidente: Bruno Mastrangelo ALMAVIVA SPA

Collegio dei Revisori contabili:

Vincenzo Ciminelli BLUEIT SPA

Marco Del Favero BTO SPA

Massimo Valla SONY EUROPE B.V.

Marco Gay, Presidente di Anitec-Assinform, ha così commentato: “Le nomine del primo Consiglio Generale eletto della ormai nuova associazione Anitec-Assinform, rafforzano ulteriormente la rappresentanza della nostra Associazione in una fase storica di assoluta importanza per il settore digitale. Con la nuova squadra, e grazie alla collaborazione di tutti i nostri soci, proseguiremo l’impegno per far crescere l’economia e il mercato digitale italiani, valorizzando il ruolo delle nuove tecnologie per la competitività e la ripresa del Paese.

L’anno della pandemia – continua Gay – ha impresso un’accelerazione alla trasformazione digitale e i dossier sul tavolo sono ancora tanti: dalla formazione e le nuove competenze, passando per l’intelligenza artificiale, il cloud e una sempre più stretta integrazione tra prodotti e servizi, grazie all’uso fondamentale dei dati. Sarà un quadriennio chiave per la digitalizzazione, che si muoverà nella cornice del PNRR e dovrà vedere l’industria digitale protagonista, per contribuire a far sì che le riforme e i tanti investimenti previsti diventino realtà”.