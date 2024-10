Anitec-Assinform, premia i Giovani talenti digitali

L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, si rivolge agli istituti scolastici secondari di secondo grado. Le iscrizioni sono aperte dal 1° ottobre 2024 e si chiuderanno il 30 novembre 2024.

Anitec-Assinform, l’Associazione Italiana per l’Information and Communication Technology (ICT) aderente a Confindustria, ha dato il via al Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale 2024-2025. L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, si rivolge agli istituti scolastici secondari di secondo grado e si propone di promuovere e potenziare le competenze digitali dei giovani studenti.

Con il Premio, Anitec-Assinform intende sensibilizzare studenti e docenti sull’uso consapevole delle nuove tecnologie, rafforzare le competenze digitali e contribuire alla formazione di una generazione in grado di affrontare le sfide del futuro in un contesto di crescita inclusiva e sostenibile.

La quinta edizione del Premio si inserisce nel quadro delle attività del Gruppo di Lavoro “Skills per la crescita di impresa” di Anitec-Assinform, coordinato da Luca Vellini, impegnato da tempo nel sostenere la formazione di competenze innovative e nel promuovere la collaborazione tra scuole, aziende e altre istituzioni. L’obiettivo è valorizzare le idee e le competenze che i giovani stanno acquisendo nel loro percorso formativo sui temi del digitale e avvicinarli con un’esperienza viva e concreta al mondo delle imprese.

I progetti candidati dovranno essere sviluppati in collaborazione con almeno un’azienda del settore ICT e rientrare in una delle seguenti aree tematiche:

ICT e disabilità: come il digitale può favorire l’inclusione sociale

Digital Enablers: le nuove tecnologie a supporto dell’innovazione nei settori economici e nella società (IoT, Big Data, Intelligenza Artificiale, Blockchain, 5G)

Promozione della sicurezza del web e contrasto ai fenomeni di bullismo

Digital & Data Science – Economia dei dati.

Le iscrizioni sono aperte dal 1° ottobre 2024 e si chiuderanno il 30 novembre 2024. I progetti, che dovranno essere consegnati entro il 18 aprile 2025, saranno valutati da una commissione di esperti del settore e rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, tenendo conto di criteri quali la coerenza rispetto alle tematiche proposte, l’innovatività, il grado di collaborazione con le aziende e l’originalità metodologica.

Nel corso della cerimonia di premiazione, prevista entro la fine di maggio 2025, verranno premiati i quattro progetti vincitori, ciascuno dei quali riceverà un contributo di 2.500 euro.

Per partecipare e per consultare il regolamento completo, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito di Anitec-Assinform al link: https://bit.ly/3WdeWPd

“La quinta edizione del Premio sull’Innovazione Digitale sottolinea ancora una volta l’importanza della sinergia tra scuole e aziende per sostenere i giovani nel loro percorso di crescita professionale e personale. In un mondo in continua trasformazione, le competenze digitali sono il motore per l’inclusione e lo sviluppo sostenibile, creando le basi per una partecipazione attiva dei ragazzi alle dinamiche del mercato del lavoro e alla società,” ha dichiarato Ludovica Busnach, Vice Presidente Anitec-Assinform con delega alle Digital Skills per la crescita d’impresa e l’inclusione. “Con questa iniziativa, Anitec-Assinform intende promuovere la collaborazione tra sistema educativo e mondo imprenditoriale, affinché le competenze digitali non restino solo un obiettivo formativo, ma diventino strumenti concreti per costruire un futuro più inclusivo, equo e innovativo” ha concluso la Vice Presidente.

