Il Consiglio Generale di Anitec-Assinform – l’Associazione di Confindustria delle imprese ICT e dell’Elettronica di Consumo operanti in Italia, ha designato all’unanimità Massimo Dal Checco (SIDI GROUP) come Presidente dell’Associazione.

Dal Checco è il CEO di Sidi Group, azienda che opera nel settore dell’innovazione digitale e dell’industria 4.0.

Nasce a Milano e consegue la laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Siede a tavoli dove l’innovazione attraversa il tessuto imprenditoriale italiano. Con passione e dedizione contribuisce a Gruppi Tecnici in Confindustria sul Digitale per la competitività del Sistema Industriale, sulle Filiere e sulla Internazionalizzazione. Attualmente copre importanti incarichi in enti associativi di riferimento per l’imprenditoria nazionale e internazionale, promuovendo l’innovazione tecnologica come elemento cardine di uno sviluppo sostenibile.

Il 19 aprile il Consiglio Generale si esprimerà sul programma e sulla squadra dei vicepresidenti indicati dal Presidente designato.

La nomina di Dal Checco sarà sottoposta infine all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, convocata per il 10 maggio, dove verrà ratificata la sua elezione come presidente di Anitec-Assinform.