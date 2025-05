Anitec-Assinform, Letizia Pizzi è la nuova Direttrice Generale

Letizia Pizzi è la nuova Direttrice Generale di Anitec-Assinform, l’Associazione di Confindustria che rappresenta le imprese ICT in Italia. Subentra a Eleonora Faina, che ha ricoperto l’incarico dal 2020.

Letizia Pizzi si è laureata in Scienze Politiche presso l’Università Luiss Guido Carli. Dal 2000 al 2025 ha lavorato in Confindustria, ricoprendo incarichi con crescenti responsabilità. Nel corso della sua carriera si è occupata di relazioni esterne e ufficio stampa, per poi specializzarsi nell’internazionalizzazione delle imprese in aree geografiche di interesse strategico, tra cui i paesi dell’area MENA, il Continente Africano, l’Europa orientale e l’Asia centrale.

Dal 2009 al 2016 ha coordinato le attività dell’Advisory Board Investitori Esteri di Confindustria, promuovendo iniziative di policy e advocacy per favorire l’attrattività del sistema Paese. In seguito, ha assunto la Direzione Generale di Confindustria Est Europa.

Dal 2021 ha guidato Confindustria Assafrica & Mediterraneo, sviluppando relazioni istituzionali nazionali e internazionali, con un focus sull’implementazione delle attività delle aziende associate nell’ambito del Piano Mattei e sull’iniziativa flagship sul Digitale coordinata da UNDP.

Nel suo nuovo incarico, sarà impegnata a proseguire l’azione dell’Associazione nel sostegno alle imprese ICT e nel confronto con le istituzioni sui temi della trasformazione digitale e tecnologica.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz