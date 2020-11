Anitec-Assinform, il 18 novembre il premio Innovazione alle scuole

La Commissione di Valutazione ha scelto i progetti cui andrà il «Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale», promosso da Anitec-Assinform, l’Associazione per l’Information and Communication Technology (ICT) di Confindustria, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con la partecipazione di imprese, enti e associazioni culturali. Il Progetto fa parte dell’iniziativa strategica “Repubblica Digitale” il cui Manifesto è stato sottoscritto da Anitec-Assinform nel 2019.

Lanciata lo scorso 30 gennaio e rivolta alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado di tutta Italia, l’iniziativa premia le scuole che, unendo le forze e la determinazione di docenti e allievi in collaborazione con aziende leader del settore ICT, hanno saputo ideare progetti innovativi in ambito digitale, considerando anche il loro potenziale per l’avvio di attività di impresa. L’Associazione ha assegnato ai 4 progetti vincitori un contributo di 2.500 euro ciascuno e ha previsto una visita guidata al Polo scientifico di Trieste (Area Science Park) o al Polo scientifico di Genova, nella primavera 2021.

La commissione di valutazione

La Commissione di Valutazione presieduta da Francesco Profumo (Presidente Compagnia di San Paolo) e composta da Anna Brancaccio (Dirigente Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione) Roberto Costantini (Direttore Summer School & Luiss Hubs), Maria Rita Fiasco (Vice Presidente Anitec-Assinform con delega all’area “Skills per la crescita d’’impresa”), Patrizia Fontana (Founder di Talents in Motion) e da Mirta Michilli (Direttore Generale Fondazione Mondo Digitale) – ha assegnato i premi a:

Categoria OPPORTUNITA’ DEL DIGITALE:

I TIS G. Armellini (Roma), per il progetto “La palestra del futuro – Riconoscimento attraverso dati biometrici in Cloud” . Azienda ICT Partner: Almaviva

per il . Almaviva Polo Tecnologico Manetti Porciatti (Grosseto), per il progetto “ Potature Smart”. Azienda ICT Partner: Opus Automazione

per il Potature Smart”. Opus Automazione ITT Ettore Molinari (Milano), per il progetto “Home banking for seniors”. Azienda ICT Partner: Grey Panthers



Categoria SFIDE DEL DIGITALE

IISS Cipolla Pantaleo Gentile (Castelvetrano), per il progetto: “Sapere Aude, ossia abbi il coraggio di usare la testa, liberati dalla rete”. Azienda ICT Partner: Comau, Globalcom

Menzioni speciali sono poi state conferite ai progetti:

ITT Alan Turing (Bergamo), per il progetto “Casa Domotica Alan Turing”. Azienda ICT Partner: Google

per il progetto “Casa Domotica Alan Turing”. Google Istituto Odontotecnico Casati (Milano), per il progetto “Il prodotto odontotecnologico”. Azienda ICT Partner: 3Shape

per il progetto “Il prodotto odontotecnologico”. Azienda ICT Partner: 3Shape ITE F. Scarpellini (Foligno), per il progetto “Turismo Digitale (per una nuova qualifica EQF4)” in collaborazione con più Partner europei

per il progetto Digitale (per una nuova qualifica EQF4)” in collaborazione con Partner europei Liceo Vito Volterra (Ciampino), per il progetto “ Ericsson Digital lab”. Azienda ICT Partner: Ericsson

per il progetto Ericsson Digital lab”. Ericsson Progetto “Talpius”, fuori concorso e riguardante una piattaforma (giornalino elettronico) creata dagli studenti per gli studenti

Il presidente di Anitec-Assinform Marco Gay ha così commentato: “L’Associazione da tempo promuove e sostiene le iniziative che favoriscono nuove esperienze di apprendimento nelle scuole superiori e la diffusione della cultura digitale. In questo momento storico, così difficile soprattutto per i nostri studenti e per l’intero mondo educativo, riteniamo che sia stato un risultato doppiamente eccezionale l’aver visto i ragazzi impegnarsi per partecipare e realizzare i progetti e averli visti collaborare con aziende e docenti grazie al digitale superando così il limite delle distanze fisiche. Ci conferma un fatto che è già realtà per le future generazioni: il digitale non è solo una leva potente per la didattica e per l’educazione a una nuova cittadinanza, ma sarà alla base delle opportunità professionali che sono e che saranno sempre più offerte dal mondo del lavoro. La scelta di focalizzarsi sui progetti, infine, punta a unire allievi, docenti e imprese nella cultura del fare, che è il cuore dell’industria italiana ICT.”



Il Direttore Generale Maria Assunta Palermo (Ministero dell’Istruzione) ha così commentato: “Il progetto è stato elaborato in modo sinergico tra la Direzione per gli ordinamenti scolastici del Ministero dell’Istruzione e Anitec-Assinform, che rappresenta il mondo imprenditoriale, valutando come sia molto importante promuovere competenze digitali nella scuola attinenti al mondo del lavoro. La collaborazione scuola-impresa fa sì che avvenga immediatamente la contestualizzazione di idee innovative per la soluzione di problemi; inoltre, vengono veicolate quelle skill competence che ormai sono ritenute indispensabili per un inserimento consapevole nel mondo del lavoro. Il tema del Digitale, attualissimo, rende il progetto ancor più interessante, esso si inserisce in una serie di azioni che il Ministero sta mettendo in atto nella scuola in una logica sistemica di innovazione”.

Anitec-Assinform e il Ministero dell’Istruzione annunciano, infine, la seconda edizione del “Premio sull’Innovazione Digitale” per l’anno 2021, a conferma dell’importanza dell’iniziativa per la formazione digitale degli studenti e a sostegno dell’impegno congiunto di istituzioni e imprese per il futuro dei giovani.