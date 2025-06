L’Associazione italiana per l'Ict, guidata dal Presidente Massimo Dal Checco, ha eletto il nuovo Consiglio Generale, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori contabili.

L’Assemblea di Anitec-Assinform, l’Associazione che rappresenta in Confindustria le principali imprese dell’ICT e dell’elettronica di consumo operanti in Italia, ha deliberato il rinnovo degli Organi Sociali per il quadriennio 2025-2029.

L’Assemblea ha eletto 36 componenti del Consiglio Generale:

Carlota Alvarez Pedreira – Oracle

Vincenzo Ammirati – Nokia

Matteo Bassi – Amazon Italia Services

Claudio Bassoli – HPE

Alvise Biffi – Secure Network

Francesca Bitondo – Microsoft Italia

Ludovica Busnach – Inaz

Vincenzo Cammarata – Lutech

Paolo Castellacci – Sesa

Diego Ciulli – Google Italy

Biagio De Marchis – Leonardo

Vittorio Di Tomaso – Unione Industriali di Torino

Paolo Errico – Maxfone

Domenico Favuzzi – Exprivia

Carlo Filangieri – Italtel

Fabio Funari – Dell Technologies

Angela Gargani – Fibercop

Paolo Ghezzi – Infocamere

Paolo La Scola – Amazon Web Services

Alessandro La Volpe – IBM Italia

Roberto Liscia – Consorzio Netcomm

Daniele Lombardo – Teamsystem

Mattia Macellari – Cata Informatica

Gianmatteo Manghi – Cisco Systems Italy

Angelo Mazzetti – Facebook Italy

Erica Nannetti – Vem Sistemi

Alessandro Paoletti – SAP Italia

Stefano Pileri – Maticmind

Tatiana Rizzante – Reply

Carlo Robiglio – Gruppo Pragma

Valerio Romano – Accenture

Giampiero Savorelli – HP Italy

Roberto Scrivo – Engineering

Sabina Strazzullo – TIM

Maurizio Stumbo – Sogei

Piermario Tedeschi – Digital Angels

I Probiviri eletti sono:

Alessandra Bini – IBM Italia

Stefano Cassamagnaghi – Samsung Electronics Italia

Antonella Castaldi – Sesa

Dario Lucatti – Italtel

Stefania Sabatini – Oracle

Marco Valentini – Engineering

Infine, il Collegio dei Revisori contabili risulta così composto:

Vincenzo Ciminelli – Digiquest Solutions

Marco Del Favero – 3CS Group

Bruno Mastrangelo – Almaviva

Massimo Valla – Sony Europe

Massimo Dal Checco, Presidente di Anitec-Assinform, ha così commentato: “Con il nuovo Consiglio Generale, Anitec-Assinform si conferma come punto di riferimento dell’industria digitale italiana, con l’obiettivo di guidare con competenza, visione e spirito di sistema il processo di trasformazione digitale in atto.

Nei prossimi anni ci impegneremo, con proposte concrete e spirito collaborativo, affinché le riforme e gli investimenti del PNRR, il cui traguardo è fissato al 2026, si traducano in un efficace volano di modernizzazione per il Paese”.

