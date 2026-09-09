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Anitec-Assinform entra in Audicom
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Anitec-Assinform entra in Audicom

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Anitec-Assinform entra in Audicom Omnibus

L’Assemblea straordinaria di Audicom approva il nuovo Statuto e nomina il Consiglio di Amministrazione: Anitec-Assinform entra nella compagine sociale. Amazon, Netflix, Google/YouTube e The Walt Disney Company Italia.

Si apre una nuova fase per il JIC, Joint Industry Committee (Jic) creato per offrire al mercato una ricerca integrata su navigazione web e lettura cartacea dei brand degli editori, con una più ampia rappresentatività del mercato nella misurazione cross-mediale.

L’Assemblea straordinaria dei Soci di Audicom, riunitasi in data odierna, ha approvato l’aumento di capitale e adottato il nuovo Statuto, formalizzando l’ingresso di Anitec-Assinform nella compagine sociale e nominando il nuovo Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea ha inoltre confermato Marco Travaglia (UPA) alla presidenza e nominato i vicepresidenti Letizia Pizzi (Anitec-Assinform), Pier Paolo Cervi (Fedoweb), Uberto Fornara (FIEG) e Marco Girelli (UNA).

In qualità di nuovo socio di Audicom, accanto ai soci storici UPA, UNA, Fedoweb e FIEG, Anitec-Assinform rappresenterà i principali operatori digitali (OTT), ampliando così la rappresentatività del JIC.

Il nuovo assetto, reso possibile dalla delibera 87/26/CONS di AGCOM, è il risultato del lavoro congiunto e collaborativo tra Anitec-Assinform e i soci storici di Audicom, che ha consentito di definire in tempi brevi la nuova governance e il nuovo Statuto.

«Con l’ingresso di Anitec-Assinform, Audicom è il primo tra i JIC europei ad aprire formalmente la propria governance alla rappresentanza delle piattaforme digitali. È un passaggio storico, che rafforza la capacità del sistema di riflettere l’evoluzione del mercato e pone le basi per una misurazione certificata, condivisa e riconosciuta da tutti i suoi operatori», ha dichiarato Marco Travaglia, presidente di Audicom.

“L’adesione di Anitec-Assinform ad Audicom segna un passaggio importante per l’industria digitale e per l’intero sistema dei media”, ha dichiarato Massimo Dal Checco, presidente di Anitec-Assinform. “Con la partecipazione delle piattaforme digitali al JIC si creano le condizioni per percorrere l’ultimo miglio verso un modello di rilevazione integrato e crossmediale, nella direzione indicata dall’Autorità. Con i nostri associati Amazon, Netflix, Google/YouTube e The Walt Disney Company Italia rappresentati nel nuovo Consiglio di Amministrazione, portiamo nella governance la competenza di chi misura ogni giorno la fruizione digitale dei contenuti. Siamo pronti a lavorare con gli altri soci sulle metodologie che daranno forma al nuovo sistema”.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione si insedierà il 14 settembre 2026 e procederà all’attribuzione delle cariche sociali.

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L'autore

Redazione Key4biz

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