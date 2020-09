Anitec-Assinform, Eleonora Faina nominata nuovo direttore generale

Eleonora Faina è il nuovo Direttore Generale di Anitec-Assinform, l’Associazione di Confindustria delle imprese di Information & Communication Technology (ICT) e dell’elettronica di consumo operanti in Italia.

38 anni, laureata in scienze politiche, un Master of Science “Antitrust e Regolazione delle Public Utilities”, da oltre 15 anni si occupa di politiche pubbliche e affari istituzionali per associazioni di categoria e imprese di settori regolati.

Nel suo percorso professionale ha maturato una solida esperienza nell’attività di advocacy e lobby, lavorando a stretto contatto con le Istituzioni a ogni livello (Parlamento, Governo, Autorità di regolazione, enti locali). Inoltre, grazie a oltre 9 anni nel sistema confindustriale (2008-2017), ha acquisito competenze specifiche nell’attività di policy making in particolare in materia di infrastrutture, appalti pubblici, politiche industriali e digitalizzazione. Fino a luglio 2019 è stata Senior Manager Institutional Affairs presso Italiana petroli S.p.A.. e da agosto 2019 è stata Responsabile delle politiche industriali di FederlegnoArredo.

Con la nomina della dottoressa Faina, l’associazione intende rafforzare il proprio contributo alla definizione delle politiche e azioni – nazionali ed europee – in materia di digitalizzazione del Paese, sviluppo delle nuove competenze e delle infrastrutture ICT, che oggi più che mai rivestono un ruolo chiave per il rilancio e la crescita della nostra economia.

Il Dott. Francesco Giuffrè è confermato quale Vice Direttore Generale dell’Associazione.