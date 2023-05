Anitec-Assinform, altri 6 nuovi ingressi nell’associazione

Il Consiglio Generale di Anitec-Assinform, l’Associazione che rappresenta in Confindustria le principali imprese dell’ICT e dell’elettronica di consumo operanti in Italia, ha annunciato l’ingresso di sei nuove aziende: EHT SCpA, INFOGESTWEB Srl, Talent Garden Fondazione Agnelli Srl, TeamSystem SpA, UPSYSTEMS SpA e ZETA BI Srl. Le nuove aziende associate rafforzano ulteriormente la rappresentanza dell’Associazione e dimostrano l’impegno di Anitec-Assinform nel promuovere l’innovazione digitale e accompagnare le imprese italiane nella loro crescita e trasformazione.

Il Presidente di Anitec-Assinform, Marco Gay, ha espresso grande soddisfazione per l’ingresso dei 6 nuovi soci, che si aggiungono alle oltre 200 aziende già presenti in Associazione. “I nuovi ingressi confermano il valore dell’Associazione come luogo privilegiato di confronto, generazione di idee e proposte, nonché interlocutore autorevole per le istituzioni sui temi dell’innovazione tecnologica. Il settore del digitale, con le sue 108.000 aziende e 629.000 occupati (dati ISTAT 2019), rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell’industria italiana. Grazie al contributo dei nostri associati, abbiamo autorevolezza e competenze per impegnarci con ancor più determinazione per rafforzare la filiera ICT in Italia, contribuire al dibattito pubblico sui tanti temi che interessano il settore e l’opinione pubblica a partire dall’intelligenza artificiale e indirizzare le politiche pubbliche verso soluzioni che favoriscano la trasformazione digitale di PA e imprese ”.