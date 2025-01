Anitec-Assinform, al via progetto di divulgazione sull’AI Act europeo

Anitec-Assinform, l’Associazione di Confindustria che rappresenta le imprese ICT in Italia, in collaborazione con Qubit Law Firm & Partners, ha avviato oggi una campagna di divulgazione per supportare le imprese nell’adeguamento all’AI Act, il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale di recente pubblicazione.

L’AI Act è il primo quadro normativo orizzontale sull’intelligenza artificiale a livello globale e richiede un significativo impegno da parte delle imprese per garantire la compliance. Per questo motivo, Anitec-Assinform ha avviato un progetto in più fasi per accompagnare le aziende nel percorso di adeguamento.

Policy Paper

Si inizia oggi, con la pubblicazione di un Policy Paper di approfondimento sui contenuti del Regolamento. Il documento ha l’obiettivo di fornire alle figure “non-legal” delle aziende IT una panoramica del Regolamento e degli obblighi che comporta per le imprese.

Workshop per le aziende

La seconda fase dell’iniziativa prevede l’organizzazione di workshop specifici focalizzati su temi di maggiore rilevanza per le imprese, come i percorsi per certificare i sistemi di intelligenza artificiale prodotti o utilizzati.

Use cases

Il progetto proseguirà con la pubblicazione di casi pratici sul sito di Anitec-Assinform, dove verranno illustrati problemi concreti di compliance e le relative soluzioni. Il programma prevede anche la realizzazione di webinar informativi per fornire un supporto continuativo alle imprese nel loro percorso di adeguamento alla normativa.

“L’IA in Italia sta vivendo una forte crescita, con un mercato che ha raggiunto i 674 milioni di euro nel 2023 ed è previsto arrivare a 909 milioni nel 2024. Per garantire che l’AI Act non ostacoli questo slancio innovativo, vogliamo fornire, soprattutto alle PMI, strumenti e indicazioni pratiche per l’adeguamento ai requisiti del regolamento”. ha detto Massimo Dal Checco, presidente di Anitec-Assinform.

