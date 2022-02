L’iniziativa in collaborazione con il Miur è diretta alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la partecipazione di imprese, enti, ITS e associazioni culturali. Iscrizioni aperte fino al 31 maggio.

Continua la collaborazione tra Anitec-Assinform, l’Associazione Italiana per l’Information and Communication Technology (ICT) aderente a Confindustria e il Ministero dell’Istruzione che oggi hanno lanciato la terza edizione del «Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale». L’iniziativa è diretta alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la partecipazione di imprese, enti, ITS e associazioni culturali, al fine di promuovere e migliorare le competenze digitali dei giovani.

Il progetto è inserito nell’iniziativa “Repubblica Digitale”, promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha l’obiettivo di accompagnare il processo di trasformazione digitale con una serie di azioni di inclusione finalizzate ad abbattere ogni forma di divario digitale di carattere culturale.

Anitec-Assinform, con il Gruppo di Lavoro “Skills per la crescita di impresa” – coordinato dalla Vice Presidente Maria Rita Fiasco – vuole favorire la formazione scolastica e accademica sui temi dell’innovazione e il rafforzamento del capitale umano dell’industria ICT, stante l’attuale carenza di competenze dei giovani e la necessità di riqualificazione e riconversione del personale.

L’edizione 2021 del Premio sull’Innovazione Digitale ha ottenuto ottimi risultati, grazie alla grande partecipazione di studenti, di scuole e imprese, nonostante le difficoltà della fase pandemica.

Per concorrere alla terza edizione del Premio devono essere presentati progetti che rientrano nelle seguenti categorie:

ICT e disabilità: come il digitale favorisce l’inclusione.

Digital enablers: le nuove tecnologie per lo sviluppo dell’Innovazione nei settori dell’economia e nella società (IoT, big data, Intelligenza Artificiale, Blockchain, 5G).

Promozione della sicurezza del web e contrasto ai fenomeni di bullismo.

Digital & Data Science/Economia dei dati

Le iscrizioni sono aperte dal 15 febbraio al 31 maggio 2022 e le modalità di partecipazione sono indicate sul sito associativo https://www.anitec-assinform.it/premio/premio-innovazione.kl.

I progetti realizzati dovranno essere inviati entro il 30 settembre 2022 e verranno esaminati dalla Commissione di Valutazione che, successivamente, effettuerà la selezione dei 4 progetti vincitori. La premiazione avverrà in occasione di un evento dedicato organizzato da Anitec-Assinform, previsto nell’autunno 2022.

Marco Gay, presidente di Anitec-Assinform, ha così commentato “La seconda edizione del Premio sull’innovazione digitale ha riscosso un grande successo da parte degli studenti, delle scuole e delle imprese che hanno collaborato insieme in un momento storico di grande cambiamento per l’intero mondo educativo. Per questo, abbiamo deciso di promuovere la terza edizione del Premio, mettendo al centro del nostro impegno associativo i giovani, il loro futuro e la loro formazione. In questa fase di profonda e celere trasformazione del sistema economico e sociale, le imprese possono e vogliono lavorare con le scuole ed essere al fianco dei ragazzi favorendo nuove esperienze di apprendimento e la diffusione della cultura digitale. Siamo convinti che l’innovazione, la conoscenza e la contaminazione tra pubblico e privato siano fondamentali per una crescita concreta, inclusiva e sostenibile”.

“Siamo molto felici di questa nuova edizione del Premio Nazionale che arriva in un anno particolarmente importante, che vede nel nostro Paese lo slancio verso la ripresa sostenuta dal PNRR, una ripresa che pone al centro di tutti i progetti nuove conoscenze e competenze. Nelle precedenti edizioni del Premio abbiamo toccato con mano l’interesse e la sensibilità dei giovani e delle scuole verso i temi della tecnologia; hanno partecipato sviluppando progetti dal contenuto creativo e di impatto sociale. Sentiamo oggi più che mai la responsabilità di lavorare con i giovani per co-costruire innovazioni in linea con le nuove sensibilità, inclusive e utili per la vita delle famiglie, capaci di far evolvere positivamente cultura, economia e società” – ha aggiunto Maria Rita Fiasco, vice presidente e coordinatrice del Gdl “Skills per la crescita di impresa” di Anitec-Assinform.