Anitec-Assinform, 9 nuove aziende entrano nell’associazione

Sono ADVANCE MICRO DEVICES SPA, APKAPPA SRL, CYBERARK Software Italy SRL, EXPERIS SRL, INJENIA SRL, INTEL Corporation Italia SPA, LASER SRL, MESSAGE SPA, NODOPIANO SAS i nuovi Associati che entrano a far parte di Anitec-Assinform – l’Associazione che rappresenta in Confindustria le principali imprese dell’ICT e dell’elettronica di consumo operanti in Italia.

I nuovi ingressi sono stati approvati nei giorni scorsi dal Consiglio Generale di Anitec-Assinform e confermano il trend di crescita positivo dell’Associazione che, attraverso i propri progetti e iniziative, vuole essere punto di riferimento costante per l’industria, l’innovazione, la ricerca, le istituzioni e, in generale, per gli stakeholders del settore ICT.

Tra i nuovi progetti, il lancio del nuovo sito www.anitec-assinform.it che, con una nuova veste grafica e una struttura rinnovata, si amplia di nuove categorie e contenuti e diventa un prezioso strumento per tutti gli Associati e per gli addetti del settore.

Marco Gay, presidente di Anitec-Assinform ha così commentato: “I nuovi ingressi rafforzano ulteriormente la rappresentanza di Anitec-Assinform ed il suo ruolo nel mondo dell’innovazione tecnologica e digitale, diventando sempre più un attore centrale di dialogo fra le principali forze economiche, politiche e istituzionali e del mondo digitale. Un settore che nel corso del 2021 è cresciuto del +5,3%, per un valore complessivo di 75,3 miliardi e che le previsioni indicano a 91 miliardi di euro nel 2025 . La fase di incertezza e la crisi economica ed energetica che stiamo vivendo impongono di lavorare ancora con più determinazione a fianco di imprese e PA per accelerare il percorso di trasformazione digitale in corso. Continueremo in questo percorso di rappresentanza, che oggi deve avere al centro con la realizzazione del PNRR la transizione ecologica e digitale delle nostre imprese e del nostro Paese”.