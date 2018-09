Direttore Generale,

Blogmeter

Dal 19 settembre 2018 Angelo Palumbo è il nuovo Direttore Generale di Blogmeter azienda operante nella social media intelligence.

In oltre 20 anni di lavoro, in cui è stato consulente strategico e top manager di aziende attive nei settori IT, internet, business information. In particolare, dal 2010 in avanti, Palumbo ha guidato aziende note come Giorgia & Johns, fashion woman group specializzato nella vendita online, dove ha ricoperto il ruolo di CEO, per poi passare successivamente in Creditsafe, multinazionale attiva nel settore delle business information.

Napoletano, 40 anni, si è laureato in ingegneria presso l’Università degli Studi di Napoli.