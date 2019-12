Angelica Krystle Donati

CEO,

Donati Immobiliare Group

Laureata in Management alla London School of Economics (LSE), ha successivamente conseguito un Master in Business Administration alla Said Business School dell’Università di Oxford.

Angelica Donati ha maturato un’esperienza quasi decennale nel settore immobiliare, del marketing e della finanza, lavorando all’inizio della propria carriera nel team di Foreign Exchange Sales in Goldman Sachs UK e ricoprendo il ruolo di Retail Marketing Manager in Ralph Lauren UK.

Incarichi attuali

Nel 2012 ha deciso di dedicarsi al business familiare, entrando, in qualità di Head of International Business, in Donati SPA, consolidata società di costruzioni italiana che da 40 anni si occupa di lavori residenziali, commerciali, infrastrutturali e di restauro in Italia e all’estero.

Con l’obiettivo di gestire le operazioni di sviluppo immobiliare della Donati SpA, la giovane imprenditrice costituisce nel 2012, a Roma, la Donati Immobiliare Group, un “property developer” internazionale, di cui l’imprenditrice è attualmente CEO, che si occupa di operazioni di natura residenziale e ad uso misto. Il Gruppo ha sfruttato l’ampia esperienza di costruzione di Donati SpA, costituendo nel 2013 la Donati Immobiliare USA Corp. con sede a New York e, nel 2015, la Donati Costruzioni UK con sede a Londra. Il prossimo obiettivo del Gruppo è quello di fare fundraising al fine di diventare un Fondo di Real Estate Private Equity e consolidare così la propria presenza nel settore degli investimenti immobiliari, sia in Italia sia all’estero.

Convinta sostenitrice della crescente importanza che il digitale sta rivestendo anche nel mondo del business immobiliare, la manager nel 2016 decide di co-fondare Houzen, una innovativa startup tecnologica che ha tra i suoi principali obiettivi quello di abbinare le case ai giusti inquilini entro 24 ore. Attraverso un attento utilizzo della tecnologia, Houzen riesce a sfruttare le potenzialità dell’ampia rete di agenti immobiliari londinesi e far velocemente intercettare la domanda con l’offerta.

Molto attiva nell’ambito del Proptech, Angelica Donati si è unita nel 2018 come venture partner a Concrete VC, il fondo creato per identificare e supportare le aziende più promettenti del settore, oltre ad essere Partner per l’Italia di FUTURE: PropTech, l’evento leader nel settore dedicato all’innovazione tecnologica e alla trasformazione digitale nel settore immobiliare.

Impegno nell’associazionismo a favore dei giovani imprenditori

Oltre alla significativa esperienza come manager, nonostante la giovane età, l’impegno di Angelica Krystle Donati è anche indirizzato a sostenere altri giovani imprenditori e imprenditrici, attraverso attività di associazionismo.

Numerose sono le organizzazioni di cui è parte, tra le maggiori si segnalano l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), di cui l’imprenditrice è membro del Consiglio di Presidenza del Gruppo Giovani con delega all’Internazionalizzazione, oltre che Delegata ai Rapporti Internazionali per il G20 Young Entrepreneurs’ Alliance.

La manager inoltre è consigliere dello YEP Global (Young Entrepreneurs in Property), di cui in particolare è responsabile delle attività internazionali, ed è membra della BPF (British Property Federation) e NFB (National Federation of Builders).

Attiva come divulgatrice sui temi del proptech, Angelica Doanti collabora come contributor o editorialista con Forbes, Property Week in UK, e con il Blog – AGI.

Premi e riconoscimenti

L’impegno costante della giovane imprenditrice nel mondo del business immobiliare è stato oggetto di riconoscimenti importanti. Angelica Krystle Donati è stata infatti tra le finaliste del premio “Disruptor of the Year” nei “First Women Awards” nel 2017, a testimonianza dell’impegno relativamente all’innovazione tecnologica, oltre ad essere finalista del premio “Young Personality of the Year”, promosso dal settimanale “Property Week”.