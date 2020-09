Angela Merkel sostiene lo sbarco di Deutsche Telekom in Cina

La cancelliera tedesca Angela Merkel starebbe sostenendo una forte attività di sostegno per favorire l’ingresso di Deutsche Telekom sul mercato cinese del mobile. L’indiscrezione è stata rilanciata dal quotidiano tedesco WirtschaftsWoche, secondo cui Angela Merkel si starebbe smarcando sempre di più dai diktat anti-Huawei degli Usa, scegliendo invece una linea alternativa di dialogo con Pechino.

Sul 5G Germania aperta a Huawei

Secondo il quotidiano economico tedesco, la Germania, che non è mai stata chiusa né drastica nei confronti dei fornitori cinesi di apparecchiature 5G – diversamente da altri paesi della Ue, fra cui su tutti il Regno Unito di Boris Johnson – in cambio dell’ingresso di Deutsche Telekom in Cina potrebbe dare il disco verde definitivo a Huawei in Germania per il 5G. A sua volta, Pechino sarebbe pronto a siglare un accord antispionaggio in otto punti, per spegnere i timori sul fronte sicurezza informatica.

Accordo più ampio

In definitive, secondo fonti Ue a Bruxelles sentite da WirtschaftsWoche, l’ingresso di Deutsche Telekom in Cina farebbe parte di un più ampio accordo, che prevede il via libera di Huawei come fornitore 5G in Germania.

Al momento, Deutsche Telekom non conferma, sostenendo che il focus della compagnia si trova in Europa e Usa. Ma c’è da dire che in realtà Deutsche Telekom fornisce già, in collaborazione con Huawei, soluzioni Cloud in Cina.

Mercoledì prossimo si potrebbero avere maggiori dettagli, visto che per allora è attesa la decisione sulla nuova legge nazionale per la cybersicurezza in Germania.