Eletto il nuovo Consiglio Direttivo in carica per i prossimi tre anni. L’Associazione per la diffusione della cultura digitale in Italia pronta alle nuove sfide tra cui l’hub europeo EDIH4DT.

Nella riunione dei soci che si è tenuta lo scorso 10 luglio 2024, è stato rinnovato il Consiglio Direttivo di ANFoV, l’associazione nazionale con sede a Torino, che riunisce alcuni tra i principali soggetti imprenditoriali ed istituzionali italiani le cui peculiarità tecnologiche convergono per la diffusione della cultura dell’innovazione. Alla guida di ANFoV è stato confermato all’unanimità Umberto De Julio, ex Amministratore Delegato di Tim e uno dei padri delle moderne telecomunicazioni in Italia, che sarà dunque Presidente dell’Associazione per i prossimi tre anni e si trova al terzo mandato consecutivo. La riconferma di De Julio sottolinea il grande lavoro svolto nello sviluppo dell’associazione, divenuta negli ultimi anni un vero punto di riferimento nazionale per aziende e pubblica amministrazione nello sviluppo e diffusione della cultura dell’innovazione.

Come vice presidenti sono stati anch’essi confermati Francesco Bandinelli, Direttore Commerciale di Movyon, e Stefano Ciccotti, Cto (Chief Technology Officer) di Rai.

Il nuovo direttivo

Il nuovo Consiglio Direttivo di ANFoV, guidato da Umberto De Julio, è così composto: Francesco Bandinelli, (Direttore Commerciale Movyon); Laura Capodicasa (Director Public Sector Retelit); Stefano Ciccotti (Chief Technolgy Officer Rai); Donatella Davoli (Direttore Generale Iren Smart Solution); Angelo Dionisi (Ceo EngiNe); Letizia Maria Ferraris, (Presidente Csi); Federico Protto (Amministratore Delegato Cellnex). Il Cd arriva dunque a otto consiglieri in tutto, contando il Presidente, con le nuove entrate di Laura Capodicasa, Angelo Dionisi e Federico Protto. Un Cd pronto a sfruttare la grande competenza e professionalità dei consiglieri, ognuno con eccellenti esperienze professionali nelle aziende che rappresentano, in un mix di peculiarità e capacità che rispetta in modo puntuale la rappresentanza di genere, verso le importanti sfide che attendono l’associazione nei prossimi anni.

Antonello Angeleri confermato Segretario generale di Anfov

Sempre nella riunione del Cd è stato confermato all’unanimità, con un importante attestato di stima per il lavoro compiuto in questi anni nel rilancio di ANFoV, Antonello Angeleri come Segretario Generale. Il Revisore dei Conti di ANFoV sarà, per il prossimo mandato triennale, il dottor Stefano Rigon, noto professionista torinese, mentre la Segreteria Amministrativa è stata riaffidata all’esperienza di Paola Ricca.

L’ANFoV (Associazione per la Convergenza nei servizi di Comunicazione), è tra le più longeve del Paese nella promozione del confronto costruttivo tra il mondo imprenditoriale e delle istituzioni nell’ambito della digitalizzazione, dell’innovazione, della competitività digitale e dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni. ANFoV nasce nel 1982 come associazione nazionale fornitori di video informazione, raggruppando già allora le principali aziende che si occupavano di innovazione avanzata. Oggi è anche fulcro e punto di riferimento per la promozione e lo studio delle pratiche innovative volte a favorire e promuovere lo sviluppo industriale e della Pubblica Amministrazione in relazione all’ICT, favorendo e realizzando attività di formazione e connessione tra i soggetti che operano nei servizi della convergenza della comunicazione digitale.

I soci ANFoV, come detto, sono alcune tra la più importanti aziende private e pubbliche che si occupano di innovazione digitale e nelle comunicazioni tra cui Rai; A2A Smart City; Anci Piemonte; Bbbell; Blum; BRT Broadcast Radio Trasmission; Capital Advisory; Cidimu; Cell Nex Italia; Consulthink; Csi; Distribus; Eagleprojects; EngiNe; Eolo; Estracom; Fondazione Links; Iren; Movyon; Open Fiber; Retelit; Pegaso Tech; Technolab Energy; Telespazio.

Tra le attività di ANFoV vi è, per il quarto anno consecutivo, l’organizzazione e realizzazione del Premio ideato da Anci Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation che quest’anno arriva all’ottava edizione per il Premio dedicato al territorio piemontese e alla terza edizione per il Premio nazionale.

ANFoV è anche, dal 2023, sede del polo di riferimento per il Nord d’Italia nel progetto europeo EDIH4DT per la “Trasformazione Digitale Sicura di PA e Imprese”. Il progetto EDIH4DT’ (European digital innovation hub per la transizione digitale sicura della pubblica amministrazione), in sintesi, si pone l’obbiettivo di implementare le capacità della pubblica amministrazione sfruttando le nuove tecnologie per rendere più efficienti processi e servizi per cittadini e imprese nell’ottica della transizione digitale. Il progetto Edih4dt, che vede coinvolto anche il consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica, concretizza i poli d’innovazione digitale inseriti nel “Programma Europa Digitale” sostenuti dal Governo per la trasformazione digitale delle società e delle economie europee, finanziati con fondi specifici destinati dal Pnrr. Il progetto è in fase attuativa dall’inizio del 2024.

Proprio la sfida europea dei EDIH4DT sarà uno degli impegni più qualificanti per l’associazione per i prossimi anni, come ha sottolineato il neo rieletto presidente De Julio, assieme al Segretario Generale Angeleri. “Sono grato per la fiducia che il Consiglio mi ha voluto confermare – ha detto De Julio, dopo l’esito della votazione -. Si tratta di un riconoscimento importante per il lavoro svolto in questi anni a sostegno dello sviluppo delle nostre aziende associate unito all’impegno profuso nella diffusione delle pratiche d’innovazione digitale nella pubblica amministrazione. Ci aspettano sfide importanti, sia per il confronto con le nuove tecnologie e l’impatto di esse sulla realtà imprenditoriale, sociale e lavorativa, penso ad esempio all’intelligenza artificiale, sia per i frutti che il PNRR, ormai nella sua fase conclusiva, ha creato nel tessuto produttivo del nostro Paese. Noi come ANFoV siamo pronti a supportare e sviluppare tali importanti temi a favore delle necessità dei nostri soci e della pubblica amministrazione”.

“Ringrazio di cuore il Consiglio Direttivo che mi ha confermato nel ruolo di Segretario Generale di ANFoV – ha concluso Angeleri -. Un riconoscimento diretto al lavoro svolto in questi anni, che ha permesso una crescita importante della nostra associazione, a tutto vantaggio dei nostri soci. Il nuovo Direttivo, tracciando le linee per i futuri impegni di ANFoV, scommette sul progetto europeo EDIH4DT, di cui siamo protagonisti, per concretizzare in modo proficuo il percorso di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione iniziato con il PNRR, al fianco di Anci e Uncem e delle Fondazioni bancarie che ci sono sempre state di grande appoggio. Un attestato di fiducia importante che ci responsabilizza, pronti a realizzare i nuovi traguardi dell’Associazione a tutto vantaggio dei nostri qualificati e importanti soci”.

