Anec premia Francesco Posteraro per la lotta alla pirateria

L’Anec (Associazione nazionale esercenti cinema) ha conferito un Premio Speciale a Francesco Posteraro, commissario Agcom, “per la sua preziosa attività di stimolo e coordinamento, dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, decisiva per l’implementazione della lotta alla pirateria on line, che ha portato l’Italia in prima linea nell’affrontare un fenomeno dai contorni sfuggenti, fonte di preoccupazione e danni ingenti per l’industria cinematografica”. Lo scrive Anec in una nota aggiungendo che il premio sarà consegnato mercoledì 4 dicembre alle 20.30 alla Sala Sirene dell’Hilton Sorrento Palace.