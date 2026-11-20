Il sistema sviluppato da Google usa gli accelerometri degli smartphone per rilevare scosse e avvisare gli utenti prima dell’arrivo delle onde più forti: il servizio è già attivo, ma il preavviso non è garantito. Come funziona.

Terremoti, Android avvisa prima della scossa: come funziona e cosa fare

“Anche pochissimi secondi possono fare una differenza enorme durante un terremoto”. È il messaggio con cui Google presenta il sistema di allerte terremoti di Android, ora disponibile anche in Italia.

L’azienda afferma che, dal lancio nel 2021, ha inviato “oltre un miliardo di avvisi per aiutare le persone a rimanere al sicuro prima ancora che inizi la scossa”. La rete è pensata per affiancare i sistemi di monitoraggio esistenti e dare alle persone un’opportunità in più per proteggersi.

Non serve installare o attivare nulla, ma bisogna essere connessi e geolocalizzati

Come spiegato in una nota esplicativa, il servizio è integrato nel sistema operativo Android: non bisogna scaricare un’app, iscriversi o premere un pulsante per attivarlo. Le allerte sono attive per impostazione predefinita.

Per riceverle, però, occorre avere attiva la posizione (geolocalizzazione) e una connessione Wi-Fi o dati mobili. Chi vuole controllare la configurazione può cercare “Allerte terremoti” nelle impostazioni, di solito sotto “Sicurezza ed emergenza”.

Gli smartphone come sensori sismici

“In pratica, grazie agli accelerometri dei vostri telefonini e a sistemi avanzati di intelligenza artificiale, il sistema è in grado di rilevare l’arrivo di una scossa di terremoto e di avvertirvi alcuni secondi, in alcuni casi persino minuti, prima che si verifichi. Si tratta di un tempo minimo – ha spiegato in una nota social Diego Ciulli, Head of Government Affairs and Public Policy di Google in Italia – ma che può essere sufficiente per uscire da un edificio a rischio crollo, rifugiarsi sotto un tavolo o sotto una struttura portante. Per attivarlo non dovete fare nulla – è già nel vostro telefono. Ma da oggi sappiate che se vi appare una notifica sullo schermo con un’allerta, non è uno scherzo o spam”.

Il sistema usa gli accelerometri, sensori già presenti nei telefoni per rilevare movimenti e vibrazioni. Questo significa che quando più dispositivi vicini registrano segnali compatibili con una scossa, i dati vengono elaborati per stimare l’evento e avvisare gli utenti potenzialmente coinvolti. È una rete di rilevamento in crowdsourcing: ogni telefono può contribuire, insieme a molti altri, a riconoscere il terremoto.

Google non prevede i terremoti

Un chiarimento è fondamentale: il sistema non prevede i terremoti.

La scossa è già iniziata nel punto in cui si origina, l’allerta può arrivare prima che le onde più forti raggiungano la posizione dell’utente, perché i dati viaggiano attraverso la rete più rapidamente delle onde sismiche nel terreno.

Il margine dipende dalla distanza dall’epicentro e dalle condizioni tecniche: può essere di pochi secondi, ma l’avviso può arrivare anche durante o dopo le scosse. Non è garantito in ogni terremoto.

Tre tipi di notifica

Android prevede “Allerta Attenzione”, per scosse stimate più lievi; “Allerta Preparati”, per eventi più forti; e “Allerta Intervieni”, un avviso a schermo intero con indicazioni immediate per mettersi al sicuro.

Gli avvisi riguardano terremoti di magnitudo pari o superiore a 4,5, ma le stime possono essere imprecise. Google prevede inoltre di arricchire “Allerta Preparati” con una mappa, la magnitudo stimata e consigli aggiornati.

Come comportarsi in caso di terremoto

Le linee guida del Dipartimento della Protezione Civile. In caso di terremoto:

Prima del terremoto

Informati sulla classificazione sismica del comune in cui risiedi.

Devi sapere quali norme adottare per le costruzioni, a chi fare riferimento e quali misure sono previste in caso di emergenza

Devi sapere quali norme adottare per le costruzioni, a chi fare riferimento e quali misure sono previste in caso di emergenza Informati su dove si trovano e su come si chiudono i rubinetti di gas, acqua e gli interruttori della luce.

Tali impianti potrebbero subire danni durante il terremoto

Tali impianti potrebbero subire danni durante il terremoto Evita di tenere gli oggetti pesanti su mensole e scaffali particolarmente alti.

Fissa al muro gli arredi più pesanti perché potrebbero caderti addosso

Fissa al muro gli arredi più pesanti perché potrebbero caderti addosso Tieni in casa una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile, un estintore ed assicurati che ogni componente della famiglia sappia dove sono riposti

A scuola o sul luogo di lavoro informati se è stato predisposto un piano di emergenza.

Perché seguendo le istruzioni puoi collaborare alla gestione dell’emergenza

Durante il terremoto

Se sei in luogo chiuso cerca riparo nel vano di una porta inserita in un muro portante (quelli più spessi) o sotto una trave perché ti può proteggere da eventuali crolli

Riparati sotto un tavolo.

E’ pericoloso stare vicino ai mobili, oggetti pesanti e vetri che potrebbero caderti addosso

E’ pericoloso stare vicino ai mobili, oggetti pesanti e vetri che potrebbero caderti addosso Non precipitarti verso le scale e non usare l’ascensore.

Talvolta le scale sono la parte più debole dell’edificio e l’ascensore può bloccarsi e impedirti di uscire

Talvolta le scale sono la parte più debole dell’edificio e l’ascensore può bloccarsi e impedirti di uscire Se sei in auto, non sostare in prossimità di ponti, di terreni franosi o di spiagge.

Potrebbero lesionarsi o crollare o essere investiti da onde di tsunami

Potrebbero lesionarsi o crollare o essere investiti da onde di tsunami Se sei all’aperto, allontanati da costruzioni e linee elettriche.

Potrebbero crollare

Potrebbero crollare Stà lontano da impianti industriali e linee elettriche.

E’ possibile che si verifichino incidenti

E’ possibile che si verifichino incidenti Stà lontano dai bordi dei laghi e dalle spiagge marine.

Si possono verificare onde di tsunami

Si possono verificare onde di tsunami Evita di andare in giro a curiosare e raggiungi le aree di attesa individuate dal piano di emergenza comunale perché bisogna evitare di avvicinarsi ai pericoli

Evita di usare il telefono e l’automobile.

E’ necessario lasciare le linee telefoniche e le strade libere per non intralciare i soccorsi

Dopo il terremoto

Assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te.

Così aiuti chi si trova in difficoltà ed agevoli l’opera di soccorso

Così aiuti chi si trova in difficoltà ed agevoli l’opera di soccorso Non cercare di muovere persone ferite gravemente.

Potresti aggravare le loro condizioni

Potresti aggravare le loro condizioni Esci con prudenza indossando le scarpe.

In strada potresti ferirti con vetri rotti e calcinacci

In strada potresti ferirti con vetri rotti e calcinacci Raggiungi uno spazio aperto, lontano da edifici e da strutture pericolanti.

Potrebbero caderti addosso

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