Responsabile Multimedia,

TIM

Andrea Fabiano è il nuovo Responsabile Multimedia di TIM, incarico conferito il 16 settembre 2019.

Andrea Fabiano è laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bari. Nel settembre 1999 entra in Rai nella Direzione Marketing e ne diventa Vice Direttore nel gennaio 2013. Nel febbraio 2015 è Vice Direttore Palinsesto e Marketing di Rai 1. Viene nominato Direttore di Rai 1 nel febbraio 2016 e Direttore di Rai 2 nell’ottobre 2017. A maggio 2019 gli viene affidata la responsabilità editoriale di “Viva Rai Play!”, la prima grande produzione originale per il digitale di Rai del quale segue la fase di impostazione e start up.

Dopo aver frequentato un master in Marketing e Comunicazione, nel giugno 1999 svolge uno stage nell’area After Sales Marketing di Toyota Motor Italia.

Nel settembre 1999 entra in Rai a seguito di una selezione per neolaureati e inizia un articolato percorso all’interno della Direzione Marketing assumendo vari ruoli fino a diventarne Vice Direttore nel gennaio 2013.

In questo periodo si è occupato di ricerche e analisi di mercato, media digitali, strategie, sviluppo business, progetti multipiattaforma e supporto alle strutture editoriali del Gruppo. Nel febbraio 2015 viene nominato Vice Direttore Palinsesto e Marketing di Rai 1.

Nel febbraio 2016 viene nominato Direttore di Rai 1. Nell’ottobre 2017 viene nominato Direttore di Rai 2.

Nel maggio 2019 gli viene affidata la responsabilità editoriale di “Viva Rai Play!”, la prima grande produzione originale per il digitale di Rai del quale segue la fase di impostazione e start up. Svolge anche attività di docenza presso corsi universitari.

Nato a Bari il 17 maggio 1976, si laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bari.