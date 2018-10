Country manager Italia,

Citrix

Andrea Dossena è country manager Italia per Citrix, azienda che si occupa di software. In carica dal 3 ottobre 2018, ha sostituito Benjamin Jolivet.

Dossena, in Citrix dal 2015, ha maturato 20 anni di esperienza nel mercato ICT alla guida di aziende internazionali e locali.

Ha iniziato la sua carriera nel 1997 in Philips Electronics. Dal 2000 al 2009 ha lavorato in Microsoft nel ruolo di CFO e Director Corporate Account Segment. Dopo una breve parentesi in Postecom, nel 2012 passa in CA Technologies per assumere il ruolo di Vice Presidente EMEA Growth Markets.

Si è laureato in Economia aziendale all’Università Bocconi di Milano.