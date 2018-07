CFO,

Fox Networks Group Italy

Andrea Buonaguidi è il nuovo CFO del gruppo Fox Networks Group Italy, dove assume la responsabilità per l’area Finance e New Business Development.

In precedenza è stato consulente di Direzione Aziendale per quasi 14 anni, prima in Accenture e poi in Bain & Co., occupandosi di Business Planning, ristrutturazioni e piani di trasformazione organizzativa e tecnologica sia in Italia che in altri paesi d’Europa. Nel 2011 entra in SKY come Finance Manager dell’area Advertising Sales (l’attuale Sky Media) con diretto riporto al CFO, per poi seguire l’intera area Programming (Sport, News, Intrattenimento e Cinema).

Nel 2014 viene nominato Head of Broadband Strategy and Business Development, dove si occupa dello sviluppo di partnership commerciali con operatori TLC e di progetti di crescita al di fuori del core business. Nel 2015 assume il ruolo di CFO in Palomar dove segue le operazioni straordinarie a livello di equity e di debito, nonché il finanziamento di importanti serie televisive nazionali e internazionali.

Collabora dal 2017 con la Luiss Business School in qualità di docente di Finanza per la Produzione Audiovisiva nel Master in Gestione della produzione cinematografica e televisiva.

Si è laureato in Economia e Commercio alla LUISS Guido Carli.