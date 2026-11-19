A San Francisco è Luna la protagonista del negozio Andon Market: un’intelligenza artificiale che sceglie i prodotti, organizza gli arredi e assume personale tramite un colloquio di soli 10 minuti. ‘‘Non lo stiamo facendo perché vogliamo che il futuro sia questo. Lo facciamo perché arriverà in ogni caso e preferiamo arrivarci nel ruolo di quelli che monitorano ogni interazione’’ scrive Andon Labs, la stessa azienda che l’ha realizzata.

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