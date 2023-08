Andi, il manichino termico che studia le reazioni del caldo estremo nell’essere umano

L'obiettivo? Trovare nuove soluzioni per resistere al clima sempre più torrido che ci attende nel prossimo futuro, come indumenti refrigeranti o esoscheletri per portare sistemi di raffreddamento indossabili.

Si chiama Andi il manichino può essere programmato in modo da simulare la termoregolazione di persone differenti per età, massa corporea e condizioni di salute.

In tutto il mondo esistono attualmente dieci manichini Andi, per lo più di proprietà di aziende di abbigliamento che li usano per testare indumenti sportivi. Quello sperimentato all’Arizona State University, invece, è il primo impiegato a scopo di ricerca che può essere utilizzato all’aperto, grazie a un particolare sistema di raffreddamento interno.

Il manichino, progettato presso l’Arizona State University per riprodurre le funzioni termiche del corpo umano, ha 35 diverse aree superficiali dotate di sensori di temperatura, sensori per il flusso di calore e pori che emettono gocce di sudore. Può essere utilizzato all’interno di una camera controllata, in cui vengono riprodotte diverse condizioni di temperatura, vento e radiazione solare, oppure può essere impiegato all’aperto. In questi giorni, per esempio, sta muovendo i suoi primi passi nel campus universitario e a Phoenix in compagnia del robot Marty (Mean Radiant Temperature), una stazione meteorologica mobile che misura il calore riflesso dagli edifici circostanti.