Ancora sole, ma cambiamenti in vista per il weekend e il 1° Maggio (video)

Domani soleggiato in po’ ovunque, poi il meteo cambia e dalla sera nuvolosità irregolare e qualche fenomeno si affacceranno prima al Nord e poi sulle tirreniche. Primo Maggio salvo o compromesso?

clicca qui. Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare in transito, a tratti compatta sui rilievi ma con tempo asciutto. Al pomeriggio molte nuvole con piogge sparse su Alpi e regioni di Nord-Ovest, più asciutto altrove. In serata ancora piogge su Alpi e Appennino settentrionale, asciutto altrove con nuvolosità irregolare.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli poco nuvolosi e maggiori addensamenti sui settori tirrenici. Al pomeriggio locali piogge in arrivo sulle zone interne, variabilità asciutta altrove. In serata instabilità in aumento con piogge sparse su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle regioni peninsulari ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molta nuvolosità in transito, salvo delle piogge tra Campania e Molise.

TEMPERATURE

Minime in rialzo; massime stazionarie o in lieve calo al centro-nord, stabili o in aumento al sud.