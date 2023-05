Ancora piogge e temporali sparsi sull’Italia (video)

Migliora al Nord, ma piogge e temporali sparsi saranno possibili un po’ ovunque sul resto del Paese. Temperature in lieve calo.

clicca qui. Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

AL NORD

Al mattino temporali e nubifragi sul Triveneto, asciutto altrove con molte nubi. Al pomeriggio instabilità diffusa su Alpi e Prealpi, con neve sui rilievi dai 1700-2000 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse, più asciutto sull’Emilia Romagna; neve ancora sui rilievi di Trentino e Friuli.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare specie sui settori Tirrenici con isolate piogge sulle coste del Lazio. Al pomeriggio instabilità diffusa con piogge e temporali sparsi. In serata residui fenomeni su Marche, Toscana e Umbria, asciutto altrove ma con cieli irregolarmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, isolate piogge sulle coste della Campania. Al pomeriggio instabilità in aumento su Campania, Molise, Puglia e nord della Basilicata, nessuna variazione altrove. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con ancora cieli sereni o poco nuvolosi.

TEMPERATURE

Minime in generale diminuzione e massime stabili o aumento da nord a sud.