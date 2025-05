Anas, l’AD Gemme nel board europeo CEDR

L’Amministratore Delegato di Anas (Gruppo FS Italiane) Claudio Andrea Gemme è stato nominato Membro del Governing Board di CEDR (Conference of European Directors of Roads), il più alto organo esecutivo composto dagli Amministratori e Direttori Generali delle Amministrazioni Stradali Nazionali dei Paesi UE. Il CEDR è un’organizzazione senza scopo di lucro istituita su proposta dell’Italia nel 2003 e ha sede a Bruxelles.

Gli obiettivi strategici individuati dal CEDR sono aiutare le autorità nazionali stradali a essere all’avanguardia; anticipare le tendenze future e prepararsi ad affrontare le nuove sfide; rafforzare il ruolo delle autorità nazionali stradali come fornitori-chiave di una mobilità efficiente e continua per l’utente finale del sistema di trasporto; facilitare e ottimizzare l’uso efficiente delle risorse sfruttando al meglio le infrastrutture esistenti; migliorare la sicurezza e la sostenibilità delle strade, ridurne l’impatto ambientale.

“La partecipazione dell’Italia al CEDR – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme – è di fondamentale importanza per la condivisione del sapere tecnico nel campo stradale, per armonizzare le posizioni su temi chiave sulla mobilità con gli altri Paesi UE e influire sulle politiche europee di settore”.

Il Governing Board (GB) del CEDR fornisce le linee guida strategiche e tutti i potenziali input necessari per l’organizzazione. Le attività sono organizzate nell’ambito di un Piano triennale che definisce le azioni e le risorse necessarie. Quello in vigore dal 2025 al 2027 è stato approvato durante l’ultima riunione del Governing Board ad Anversa il 17 ottobre 2024. L’attuazione del Piano è al centro delle attività di nove Working Groups: si basano su studi e progetti in partenariato, eventi di networking e tecnici come seminari, workshops, pubblicazioni tecnico-scientifiche o di benchmarking.

La rappresentanza italiana all’interno degli organi statutari e nei gruppi di lavoro CEDR è garantita da una partecipazione significativa di funzionari e dirigenti di Anas.