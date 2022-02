Analisi in diretta alle 18 dell’attacco twitter a Di Maio con Alex Orlowski

La giornata in pillole.

Fake o news? Raffaele Barberio e Alex Orlowski, fondatore e presidente di Water on Mars, ricostruiscono il presunto attacco twitter a Luigi Di Maio.

Il digitale traina la ripresa economica, ma è allarme per le competenze soprattutto per i servizi informatici e le Tlc.

In vista dei conti di domani, il fondo attivista Cevian ma anche altri investitori auspicano un’accelerazione di Vodafone verso il consolidamento.

