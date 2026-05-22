Analfabeta

Pubblicato: 2026

Pagine: 162

ISBN: 9788835176053

Prezzo: 22,50 euro

FrancoAngeli editore

Immersi in un flusso costante di informazioni, fatichiamo sempre di più a comprenderle. Mai come oggi abbiamo avuto facile accesso alla conoscenza e mai come oggi sembriamo impreparati a leggere e capire la realtà. Siamo di fronte a un nuovo analfabetismo: l’incapacità culturale di interpretare criticamente il mondo che abbiamo contribuito a costruire.

Eppure, seguendo il viaggio che questo libro ci invita a fare, attraverso le grandi “rivoluzioni” tecnologiche della storia – dalla scrittura alla stampa, dall’elettricità all’automobile, dal telefono al web – possiamo capire come ciascuna di esse abbia sì ampliato le possibilità, ma anche prodotto incomprensioni e nuove forme di disuguaglianza e di fragilità. Ognuna di queste svolte epocali ha trasformato il nostro modo di comunicare, di vivere insieme e, soprattutto, di pensare.

Oggi, che siamo alle prese con la rivoluzione dell’intelligenza artificiale, la sfida individuale e collettiva è più che mai attuale e culturale: riscoprire il significato della conoscenza, coltivare la capacità di discernimento, abitare la tecnologia con consapevolezza.

Perché solo dalla comprensione e dalla capacità di governare l’intelligenza artificiale dipende la qualità della nostra convivenza futura.

Edwin Maria Colella si occupa da oltre vent’anni di innovazione e trasformazione digitale e dell’impatto della tecnologia sulla cultura e sulla vita delle persone. Laureato in Scienze dell’Informazione e in Scienze Strategiche, ha vissuto e lavorato tra Italia, Svizzera e Francia. Il suo percorso unisce esperienza manageriale e curiosità intellettuale, nella costante ricerca di un significato umano nel rapporto tra l’uomo e la tecnologia. È attualmente Chief Growth Officer in Wallife.

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