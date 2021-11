Anagrafe online al via da oggi

La giornata in pillole. Anpr al via, da oggi possibile per i cittadini il download senza costi aggiuntivi del bollo di 14 certificati anagrafici, ma non per consegnarli alle PA.

Cop26: risultato annacquato, ma cresce la finanza green. Attesi 53 trilioni di dollari di investimenti globali entro il 2025.

Tim, ancora incertezza sul futuro aziendale dopo il nulla di fatto al Cda straordinario di giovedì scorso. Restano i dubbi su rete e strategie.

Anagrafe online, al via. Ma i certificati vanno consegnati solo ai privati

di Luigi Garofalo

Da oggi possibile scaricare online, senza pagare bollo, 14 certificati anagrafici, ma non per consegnarli a PA: solo ai privati. La guida.Leggi l’articolo

I mercati investiranno 53 trilioni di dollari nella green economy entro il 2025

di Flavio Fabbri

La COP26 delude, ma i mercati finanziari vedono green: il futuro dovrà essere più sostenibile a livello ambientale e climatico.Leggi l’articolo

Tim, ancora incertezza dopo il Cda. Restano i dubbi su rete e strategie

di Paolo Anastasio

Apertura di settimana nel segno dell’incertezza dopo il Cda di giovedì che non ha sciolto i nodi. Vivendi in cerca di un ruolo più attivo.Leggi l’articolo

Inquinamento dell’aria: in Europa più di 300 mila decessi nel 2019

di Flavio Fabbri

Nuovo studio della European environment agency: in tutta l’Ue si muore ancora di inquinamento dell’aria, soprattutto in Italia.Leggi l’articolo

I dati biologici: una garanzia che non c’è. Subito un G20 sui dati sanitari

di Michele Mezza

Molti ospedali, al pronto soccorso, ormai ci sono computer che decifrano direttamente il flusso dei dati di coloro che arrivano in emergenza.Leggi l’articolo

Smart city, spesa globale in infrastrutture a 375 miliardi di dollari nel 2030

di Flavio Fabbri

Mercato globale smart city a 873 miliardi di dollari nel 2026. Clima, efficienza energetica e qualità della vita i driver della crescita..Leggi l’articolo

Gdpr, La Ue bacchetta il Garante Privacy del Belgio: ‘Non è indipendente’

di Paolo Anastasio

Il Parlamento discuterà la questione in settimana, sono attesi provvedimenti in tempi stretti, due mesi di tempo per risolvere il problema.Leggi l’articolo

Gomorra, c’è il rischio di normalizzazione del crimine?

di Angelo Zaccone Teodosi

L’autore Roberto Saviano ed il produttore Riccardo Tozzi rispondono alle critiche sul deficit di senso morale della serie: l’epico prevale sull’etico?Leggi l’articolo

Marketing digitale. I 6 KPI più utilizzati nel mondo dell’eCommerce

di Andrea Boscaro

Uno dei rischi a cui deve far fronte un eCommerce manager è la gestione di fonti sempre più diversificate di dati. Leggi l’articolo

