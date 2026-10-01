Amoruso (BIP): “Dopo Pnrr sfida è mettere a terra progetti sull’AI”

(Adnkronos) – “Non possiamo aspettare troppo tempo perché vi è anche il tema della velocità”. Sono le parole di Carlo Amoruso, Managing Partner Public Sector di BIP, oggi a Roma, in occasione dell’evento ‘Le pubbliche amministrazioni tra sovranità europea e Ai: riflessioni sul nuovo contesto sociale ed economico del Paese ‘, organizzato da Bip. Tra le priorità indicate nel corso dell’evento, la capacità delle amministrazioni di utilizzare le risorse e le competenze maturate con il Pnrr e di trasformare i progetti sull’intelligenza artificiale in applicazioni a regime. “Devono essere industrializzate, andando a regime ed essere così, di fatto, un beneficio sia per i cittadini che per le imprese”.

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