Amore digitale, i numeri di San Valentino 2024

Gennaio 2024 è stato un mese importante per il mondo delle app di incontri, con un incremento significativo della spesa nei principali mercati rispetto all’anno precedente. Un desiderio collettivo di iniziare l’anno nuovo alla ricerca di un nuovo amore, insomma, che ha portato a una serie di record sia in termini di download che di entrate negli Stati Uniti e nel resto del mondo.

Secondo quanto mostrato da data.ai, il settore delle app di incontri non solo ha stabilito nuovi primati per download e ricavi ma ha anche evidenziato come l’amore sia una priorità assoluta per molti all’inizio dell’anno, con un record di spesa mondiale di 505 milioni di dollari in app di incontri durante il primo mese, segnando il massimo storico di spesa mensile per la categoria.

Non tutto, però, sembra rose e fiori (per l’appunto), se si tiene in considerazione anche la riflessione che Techcrunch fa su questi e altri numeri. Nel gennaio del 2024, infatti, il mondo delle app di incontri ha mostrato segni di una crescita più moderata rispetto al recente passato, segnando un lieve aumento dei download a livello globale, che sì ha portato al record, ma di appena l’1,9%, raggiungendo i 128 milioni di installazioni. Un dato che contrasta notevolmente con l’impennata del 29% registrata nello stesso periodo dell’anno precedente.

Negli Stati Uniti, la crescita ha rallentato ulteriormente, con un aumento annuo del 2,38% e un totale di 12,7 milioni di installazioni. C’è chi pensa, tra gli analisti, che il mercato delle app di incontri stia perdendo slancio. In questo contesto, il colosso Match Group ha riportato una riduzione del 5% nel numero di clienti paganti nell’ultimo trimestre, segnando una continua contrazione che ha visto anche una contrazione dell’8% di clienti paganti per Tinder, il suo fiore all’occhiello.

Nnostante questi dati, tuttavia, Match Group ha superato le stime sui guadagni del quarto trimestre, grazie soprattutto alla capacità dell’azienda di massimizzare i profitti da una base di utenti paganti in calo. Questa strategia include il lancio di Tinder Select, un’iscrizione premium a 500 dollari al mese, che promette connessioni con profili particolarmente ricercati, sfruttando l’acquisizione del 2022 dell’app di incontri di fascia alta The League. Questi movimenti sottolineano un tentativo di ottimizzare i ricavi in un mercato che sta mostrando segni di saturazione.

Innovazione e diversificazione come via d’uscita?

Di fronte a un mercato che sembra stancarsi della formula tradizionale delle app di incontri, la categoria “Altro”, che include piccole imprese e startup innovative, ha visto la sua quota di mercato crescere dal 27,4% al 29,2% in un anno. L’incremento indica curiosità per proposte nuove e diverse da parte degli utenti, in cerca di esperienze di incontri online meno convenzionali. In risposta a questo cambiamento nel comportamento degli utenti e alla sfida di mantenere l’engagement, Match Group sta esplorando l’uso dell’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza utente sulle sue piattaforme, dalla selezione delle foto alla compatibilità e alla guida post-match, integrando l’AI per arricchire le interazioni, come suggerimenti per conversazioni e incentivi.

L’adozione di AI nelle app di incontri non è priva di rischi, come mostrato da McAfee, che prevede un aumento delle frodi amorose alimentate da IA e altre attività malevole. Tuttavia, l’innovazione potrebbe rappresentare la chiave per rivitalizzare l’interesse e l’engagement degli utenti. Strumenti di AI per appuntamenti come Rizz stanno guadagnando popolarità, rappresentando un potenziale rinnovato interesse per le app di incontri se queste riusciranno a offrire esperienze nuove e autentiche.

Nonostante la concorrenza acerrima nel mercato statunitense delle app di incontri, dove ben 28 applicazioni hanno generato ognuna oltre 1 milione di dollari di spesa da parte dei consumatori nel solo mese di gennaio 2024, le prime tre app in lista — Tinder, Bumble e Hinge — hanno mantenuto la loro quota di mercato rispetto a gennaio 2023. In particolare, Tinder ha continuato a dominare con il 29,3% della spesa, seguita da Bumble e Hinge. Tra le app, Grindr si è distinto per la maggior crescita percentuale annua, aumentando la sua quota dal 4,2% al 5,6%. Questo scenario evidenzia non solo un impegno costante verso le app preferite ma anche l’esplorazione di nuove nicchie di mercato, come quelle servite da Grindr e BLK, che offrono esperienze mirate a comunità specifiche come LGBTQ e la comunità nera. L’innovazione e la diversificazione, come l’introduzione di nuove funzionalità o persino di linee di abbigliamento brandizzate, rimangono strategie chiave per aumentare la fedeltà del marchio e soddisfare le diverse esigenze dei consumatori nel dinamico mondo degli incontri online.

Intanto su Tinder spopola la salute mentale

Intanto, a San Valentino non vuole rimanere da solo (quasi) nessuno, non foss’altro per non dover sopportare lo spettacolo di decine di coppiette che si tengono mano nella mano alla faccia nostra. E quindi, anche se magari non per un impegno a lungo termine, ecco che Tinder diventa perfetta, tanto che l’app questo San Valentino ha fatto registrare un’esplosione senza precedenti di match amorosi nei giorni immediatamente precedenti al 14 febbraio, con un incremento di ben 30 milioni di like in più ogni giorno rispetto al solito. Una vera e propria celebrazione digitale dell’amore, analizzata grazie alla partnership tra Tinder e Unobravo, rinomato portale di consulenza psicologica.

Secondo i dati, nei giorni a ridosso di San Valentino, i match su Tinder (ricordiamo che per conoscere le occasioni più convenienti nel settore della telefonia mobile c’è il comparatore di SOSTariffe.it) hanno visto un’impennata del 10% rispetto alla norma, con un picco del 17% tra gli utenti di età compresa tra i 18 e i 25 anni. A emergere come pilastro centrale anche nel dating è la salute mentale, con un’enfasi particolare sulla crescita personale e sul benessere psicologico. La Gen Z, protagonista di questa trasformazione, mostra una predisposizione naturale a valorizzare il dialogo aperto sulla mental health, vedendo in questa non solo un segno di forza ma anche un tratto attraente nei potenziali partner. Tra i più importanti valori del nuovo dating, emergono l’importanza di conoscere sé stessi, la tutela della privacy, l’ascolto empatico, la gradualità nel condividere l’intimità, la gestione del rifiuto, la capacità di riconoscere i segnali di allarme e il pericolo del ghosting.