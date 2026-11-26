Botta e risposta tra Dario Amodei e la testata americana Axios sul futuro dell'AI. Nel frattempo gli investitori ridimensionano l’euforia dei debutti record di Anthropic e SpaceX: i ribassi riportano al centro costi, aspettative e responsabilità delle big tech a Wall Street.

Lo scontro Amodei (Anthropic)-Axios sulla delega delle decisioni umane all’AI

La domanda non è soltanto quanto potrà fare l’intelligenza artificiale (AI) o come la vuole chiamare il Presidente americano la superintelligenza, ma “chi” avrà il potere di decidere che cosa deve fare. È il nodo dello scontro tra il CEO di Anthropic, Dario Amodei, e Axios: un confronto che intreccia democrazia, automazione e interessi delle società che costruiscono i sistemi tecnologici più avanzati. Sullo sfondo, i primi scivoloni in Borsa proprio di Anthropic, ma anche di SpaceX, che ci ricordano bene una cosa essenziale: le promesse tecnologiche e le valutazioni finanziarie non sono la stessa cosa.

Il 25 novembre la popolare testata giornalistica americana ha scritto che, secondo fonti a conoscenza delle discussioni interne ad Anthropic, tra alcuni dipendenti si sarebbe consolidata l’idea che, con l’arrivo di sistemi superintelligenti, l’umanità dovrebbe affidare a queste macchine determinate decisioni.

Il servizio collegava questa visione a precedenti dichiarazioni pubbliche di Amodei su ambiti come la sicurezza, la ricerca e la distribuzione delle risorse. Citava anche le critiche di altri dirigenti del settore, tra cui il responsabile dell’intelligenza artificiale di Meta Alexandr Wang e il CEO di OpenAI Sam Altman.

Amodei: “L’AI deve essere governata dalla democrazia”, ma l’automazione è un vantaggio

La ricostruzione ha però accorpato due questioni distinte: l’automazione di compiti specifici e il trasferimento della governance politica ai sistemi AI. In un lungo post su X, Amodei ha respinto la seconda interpretazione: ha ribadito che “l’AI deve essere governata attraverso processi democratici legittimi” e che non si dovrebbe sacrificare l’autodeterminazione in nome dell’efficienza o della sicurezza.

Sull’automazione, invece, ha descritto una posizione più articolata: “sistemi capaci di guidare, progettare farmaci o scrivere software possono portare benefici”, ma in certi casi “occorrono limiti, supervisione e tempo” per affrontare rischi come la perdita di posti di lavoro o lo sviluppo autonomo di modelli sempre più potenti.

È una distinzione decisiva, ma non chiude il dibattito. Amodei contesta che le sue riflessioni su singole attività equivalgano a un progetto di governo affidato all’intelligenza artificiale. Axios sostiene invece che, dentro Anthropic, esista una più ampia corrente favorevole a delegare potere decisionale ai sistemi superintelligenti.

Elon Musk trova tutto molto “interessante”

Poi, sempre su X, arriva l’indecifrabile commento del patron di SpaceX e Tesla, Elon Musk, su questa vicenda, che si racchiude in un semplice “interesting”. Può riferirsi alla ricostruzione di Axios, alla risposta di Amodei o al confronto in sé.

Cosa significa? Un giudizio intrinseco a favore dell’uno o dell’altro? Un commento dal sapore ironico sulla democrazia (vista la convergenza politica sulle posizioni dell’apocalittico Peter Thiel, mai generoso verso il nostro modello di governo)? Non è dato sapere. Certo, da un uomo di cotanta potenza economico-finanziaria e influenza politico-geopolitica, in patria e nel mondo, ci si aspetta sempre qualcosa di più sostanzioso.

Chi controlla cosa? Come affrontare il grande problema della responsabilità

Il punto critico, comunque, va ben oltre le intenzioni dei singoli CEO di big tech. Quando un sistema AI consiglia, seleziona o esegue decisioni su larga scala, l’autorità può spostarsi gradualmente verso chi lo progetta, lo addestra e ne controlla l’accesso. Non serve immaginare un governo affidato a una macchina: basta chiedersi chi risponde quando un modello influenza una scelta pubblica, un’assunzione o l’accesso a un servizio.

Gli slogan sulla “centralità umana” contano poco se prodotti e istituzioni non spiegano dove finisca l’automazione e cominci la responsabilità.

Andamento deludente di Anthropic e SpaceX: che fine hanno fatto le grandi IPO della nostra storia?

La polemica arriva mentre il mercato ridimensiona le aspettative attorno a due mega IPO, proprio quelle dei citati Amodei e Musk. Nelle ultime ore, Anthropic ha chiuso a 82,79 dollari, sotto il prezzo di collocamento di 83 dollari. SpaceX a 127,44, contro i 135 dollari dell’IPO.

Dalle quotazioni iniziali entrambe avevano avuto rialzi marcati: Anthropic chiuse la prima seduta a 97,17 dollari e SpaceX a 160,95. Il titolo SpaceX era inoltre sceso di circa il 44% dal massimo iniziale di 225,64 dollari (intraday storico, registrato il 16 giugno).

Sono segnali di delusione per chi ha comprato ai prezzi più alti, non certo la prova che le due aziende siano in crisi (ne tanto meno si può parlare di flop). Le IPO hanno raccolto rispettivamente circa 81 e 75 miliardi di dollari, cifre record; ma valutazioni gigantesche incorporano spesso aspettative altrettanto elevate.

Per Anthropic, il mercato deve soppesare la crescita dell’AI con i costi di calcolo e la possibilità di trasformare i ricavi in profitti.

Per SpaceX, alle prospettive di Starlink e dei lanci si sommano investimenti, rischi industriali e l’incertezza sulle iniziative future (vedi il via libera al progetto Starmind di 1 milione di satelliti per data center spaziali entro il 2040). Le prime oscillazioni riflettono anche volatilità e condizioni generali del mercato, non sono un verdetto definitivo sui modelli di business.

Un conto è la capacità di scegliere al posto nostro, un altro è poterlo fare

Il parallelismo tra dibattito politico e Borsa non è automatico, ma può essere istruttivo. I mercati sono propensi in questo momento a finanziare l’espansione delle imprese dell’AI, anche se non sappiamo fino a quando; fortunatamente per noi non stabiliscono quale delega di potere sia democratica o socialmente accettabile. Una quotazione record non certifica né la sostenibilità economica né la legittimità delle scelte tecnologiche. I mercati ci danno però delle indicazioni significative su quello che accade intorno a noi.

Tutti argomenti rilevanti per dare un senso al travagliato periodo storico che stiamo vivendo. La vera posta in gioco qui, però, è un’altra: come tenere insieme innovazione e controllo democratico e come fare in modo che l’AI svolga compiti utili alla nostra società, senza confondere mai la ‘capacità’ di una macchina di decidere con il ‘’diritto’ di farlo al posto nostro.

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