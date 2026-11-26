La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

La Meloni chiede rigore. Si va verso una retromarcia sullo spalma crediti

La legge di bilancio cambia ancora. Dopo la retromarcia sui tagli alla scuola e la più che probabile trasformazione della flat tax giovani in una consistente detassazione per neoassunti e under 35, è in arrivo un’altra correzione di peso: l’eliminazione tout court dello spalma crediti del Superbonus. “Stiamo lavorando per cancellarlo”, fa sapere il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi al termine del nuovo vertice di maggioranza per fare il punto, seguito a un Cdm nel quale il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani avrebbe lanciato un appello ai colleghi non solo a dare una mano per rispettare lo strettissimo cronoprogramma dell’iter della legge di bilancio 2027, ma anche a ridurre le proposte di emendamenti ministeriali, che al momento sarebbero una novantina. E al monito di Ciriani si sarebbe accodata anche la premier Giorgia Meloni con un appello: “Cerchiamo di fare un percorso ordinato”.

La richiesta di evitare fughe in avanti sarebbe arrivata ai partiti anche nella riunione della mattina a Palazzo Chigi con, tra gli altri, il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro Giancarlo Giorgetti e la ragioniera generale dello Stato Daria Perrotta, il presidente della Commissione Bilancio Giuseppe Mangialavori, i capigruppo e i relatori di maggioranza. “Il quadro delle risorse” per la manovra “è quello” già delineato, avrebbe ribadito il titolare del Mef in quella sede e Perrotta avrebbe ricordato che l’uscita dalla procedura di infrazione “è la priorità”. Ma nonostante i numerosi appelli le fibrillazioni nella maggioranza rimangono a partire dai temi come le pensioni e del condono. A creare polemica dalle parti della Lega è l’affondo di Ylenja Lucaselli su Quota 64: “Il fondo pensioni sicuramente non è una priorità in questo momento perché l’uscita anticipata, secondo me, va discussa in maniera molto più approfondita”.

Stessa storia per il condono con la proposta del ministro dei Trasporti Matteo Salvini che spiega “verrà integrata con elementi aggiuntivi di FdI”, il tutto alla vigilia della scadenza del primo step per i partiti per scegliere il proprio pacchetto di emendamenti tra i 700 segnalati. Proprio alla ricerca di una condivisione si sono susseguite per tutta la giornata le riunioni dei gruppi di maggioranza ma gli spazi, come messo in chiaro da Giorgetti, sono davvero pochi. Le opposizioni vanno intanto all’attacco e fanno sapere che non accetteranno di ridurre gli emendamenti ai super segnalati. Oggi si capirà quali sono le richieste sopravvissute per ciascun partito. Intanto il centrodestra dovrà provare a trovare una soluzione su almeno tre fronti: pensioni, sanità e condono.

La Meloni richiama la maggioranza in Cdm, troppe assenze in Aula

Non è la prima volta. Ma si vede costretta a ripeterlo, senza nascondere un chiaro disappunto: basta con le assenze in Aula, soprattutto in un periodo così denso come questa fine d’anno, dove va conciliata la sessione di Bilancio con i molti di decreti-legge ancora da convertire. Giorgia Meloni coglie l’occasione dell’informativa di Luca Ciriani in Cdm sull’iter della manovra, e, come riferiscono diversi presenti alla riunione, sottolinea con un inequivocabile “me ne ricorderò” la bacchettata del ministro per i Rapporti col Parlamento, che in coda rinnova l’invito a sollecitare i senatori alla presenza in Aula. In passato già c’era stata la ramanzina ai sottosegretari, poco presenti. Ora tocca ai parlamentari, visto che la mattinata si era aperta con i lavori di Palazzo Madama stoppati per due volte proprio per mancanza del numero legale: al voto c’è il decreto Ambiente, già approvato alla Camera e in scadenza il 7 dicembre.

Va convertito, pena la decadenza, in un tour de force che vedrà il Parlamento nelle prossime settimane alle prese con numerosi decreti-legge. Erano 12 a inizio novembre, quando Ciriani aveva fatto ai colleghi ministri l’appello a limitare, di qui a fine anno, la richiesta di approvarne di nuovi in Cdm. Per convertili tutti, nello slalom con la manovra attesa in Aula alla Camera il 18 dicembre, il Senato ne esamina 4 in tre giorni solo questa settimana (oltre all’Ambiente anche il decreto ex Ilva, il decreto Anac e quello Giustizia, licenziato in via definitiva martedì). Alla Camera non va molto meglio, si è andati avanti fino a mezzanotte per chiudere il decreto scuola. In questa corsa contro il tempo non sono ammessi errori, è in sostanza il messaggio che fa arrivare la premier in particolare ai senatori; “Mica possiamo andarli a cercare in giro per Roma…” si sfoga in Cdm Ciriani.

In Ue si apre la discussione sul quadro finanziario pluriennale ed è scontro

Diciassette “Amici della Coesione” da un lato. Sette Frugali dall’altro. Tre nel limbo, attendisti. All’orizzonte, uno scontro tra leader che durerà molte ore e che non porterà ad alcun accordo. A Bruxelles si apre un Consiglio Ue straordinario. A rendere tutto molto complesso c’è il tema per il quale Antonio Costa ha deciso di convocare la riunione: il quadro finanziario pluriennale 2028-2023. Nei singoli Paesi membri la visione è meno asettica: si tratta della cassa dell’Europa e, soprattutto, di quanto ciascuno dovrà versare e incassare nei prossimi anni dall’Ue. Costa aprirà il summit con un obiettivo: fare in modo che al termine del summit il tenore del no deal sia tale da portare all’auspicata intesa al Consiglio Ue di dicembre. Dopo, l’Europa entrerà nel temutissimo 2027, l’anno delle elezioni nei big del continente, l’anno in cui qualsiasi compromesso, oggi, appare una chimera. La proposta del presidente del Consiglio Ue ha abbassato di 180 miliardi (a prezzi costanti 2025) quella iniziale di Ursula von der Leyen, portandola a un totale di 1.582 miliardi. Ai Frugali non è bastato.

Il fronte del Nord, guidato dalla Germania (al suo fianco Olanda, Belgio, Svezia, Finlandia, Danimarca, Austria) chiederà altri tagli “per centinaia di miliardi”. L’Europa “ha già abbastanza debito. Spagna, Italia e Francia, lo hanno superiore al 100% del Pil”, quindi “perché dovremmo creare nuovi strumenti di questo tipo?”, è la linea d’attacco. Deciso a limare ulteriormente i fondi di coesione, scettico sulla Digital Tax e sulle risorse proprie dell’Ue in genere, il gruppo si avvia al summit puntualizzando già la sua definizione: “Non siamo frugali ma modernizzatori”. È di fronte a questo gruppo che si confronterà il fronte più numeroso degli “Amici della Coesione”, con l’Italia in testa.

La premier Giorgia Meloni, che riunirà i coesionisti prima del summit, entrerà all’Europa Building con un concetto da mettere subito in chiaro: “L’Italia vuole un accordo, ma non a tutti i costi”. E nella visione del governo, i costi che rischia di pagare l’Italia, anche con l’ultimo negobox, sono troppi. Il saldo netto italiano resta negativo, peggiorando di quasi tre miliardi rispetto all’attuale Mff: oggi il contributo annuale italiano è pari a 21,12 miliardi, nella proposta di Costa sale a 26,25 miliardi. Di contro, non migliorano le allocazioni sulla coesione. Anche sulle risorse proprie, l’Italia ha più di un dubbio allacciandosi alla posizione di Parigi, che le ha definite “virtuali”. La grande novità portata da Costa, una Digital Tax di oltre 5 miliardi, non dispiace alla premier ma ha poche chance di successo. A tutto ciò va aggiunto il tema del prestito da 45 miliardi all’Ucraina.

Mattarella combattere la violenza di genere compito di tutti

La violenza di genere non è battaglia che può essere combattuta soltanto dalle donne ma necessita di unità, impegno e contributi da parte da tutte le componenti della società: istituzioni, famiglia, mondo della scuola e del lavoro. Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il concetto è stato declinato, seppur con accenti diversi, dalle maggiori cariche istituzionali. Ma tra maggioranza e opposizione il 25 novembre non sono mancati scambi di accuse sulla legge sul consenso e posizioni contrapposte sull’approvazione di alcune mozioni contro la violenza sulle donne, così ome ci sono state contestazioni da parte di Non Una di Meno agli Stati Generali della Natalità. “Uscire dalla violenza è possibile, ed è un compito che riguarda l’intera società: non può dipendere soltanto dal coraggio di una donna” ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esortando le istituzioni a garantire protezione, accompagnamento e giustizia. “Accanto alla tutela, è fondamentale agire sulle cause culturali e sociali della violenza, partendo dall’educazione”.

Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni il 25 novembre richiama proprio a una responsabilità precisa, “Nessuna vittima resti sola”, e per fare questo la premier ha ricordato la strada scelta dal Governo in questi anni ovvero il rafforzamento del Codice Rosso, il raddoppio dei fondi per la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio, l’approvazione della legge che riconosce il femminicidio come reato autonomo e aver reso strutturale il Reddito di Libertà; è stata la ministra alla Famiglia e alle Pari Opportunità Eugenia Roccella durante il question time a sottolineare che è stato “potenziato come mai prima d’ora”. Ma la giornata del 25 novembre è stata caratterizzata proprio dalle divisioni. Avs e Pd hanno chiesto alla maggioranza e in particolare alla presidente della commissione Giustizia Giulia Bongiorno di “mantenere l’impegno” di approvare anche al Senato la legge sul consenso “libero e attuale” approvata all’unanimità un anno fa alla Camera. Le divisioni si sono espresse anche in sede di approvazione nell’aula della Camera delle mozioni sulla violenza di genere: oggetto del contendere una mozione di Futuro Nazionale dove si parla di contrasto alla violenza “indipendentemente dal sesso”.

Alla Camera

Dopo che ieri è stata votata la fiducia, l’ Assemblea della Camera tornerà a riunirsi 9.30 per l’approvazione definitiva del decreto-legge scuola. Si confronterà sulle mozioni sul diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell’Ue.

Per quanto riguarda le Commissioni , la Affari Costituzionali discuterà sul ddl sullo Statuto speciale per la Sardegna e sulla pdl sul contrasto del fondamentalismo religioso. Con la Giustizia inizierà l’esame dello schema di Dlgs sul riordino delle funzioni della Corte dei conti. Infine, si confronterà sulle proposte di nomina di Remo Morzenti Pellegrini a Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché del generale di divisione Ivano Maccani, di Eugenio Rubolino, di Carmela Margherita Rodà e di Maria Rosaria Maugeri a componenti della medesima Autorità. La Giustizia esaminerà il DL sulla sicurezza pubblica e la pdl sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali.

La Cultura si confronterà sullo schema di DM sulla rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento alla regione Lazio, per gli anni 2022-2024, e alle regioni Veneto, E-R, Piemonte, Liguria e Lombardia, per interventi concernenti la Certosa di Pavia e il Palazzo Ducale di Mantova, per gli anni 2025-2027. La Affari Sociali proseguirà l’esame del ddl sulla legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine. La Agricoltura proseguirà l’esame della pdl sulla protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio. La Politiche dell’Ue svolgerà audizioni sulla proposta Ue sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia.

Al Senato

Dopo che ieri è stato approvato definitivamente il decreto-legge per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche, nella giornata di oggi l’ Assemblea del Senato tornerà a riunirsi alle 10.00 per l’esame del DL ex Ilva. A seguire svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 terrà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni , la Affari Costituzionali si confronterà sulle proposte di nomina del Presidente e dei componenti dell’Autorità nazionale anticorruzione. Dibatterà sul ddl sulla sicurezza, sullo schema di DM sul riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell’interno per l’anno 2026 e proseguirà la discussione sul ddl sulla parità di genere e sul ddl sui LEP. La Giustizia svolgerà audizioni ed esaminerà i ddl sulla disciplina del condominio negli edifici. Si confronterà sul ddl sul patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sul ddl per il rilascio degli immobili, sul ddl sull’allontanamento del minore e sul ddl sulla legittima difesa.

La Politiche dell’Ue esaminerà il ddl delegazione europea 2026 e la relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Ue per l’anno 2026 e la relazione consuntiva per il 2025. Infine, dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Ue. La Cultura discuterà sul ddl sulla scuola dell’infanzia a indirizzo musicale. Si confronterà sulla dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani, sul ddl sugli insediamenti benedettini medievali e sui ddl sui corsi di primo soccorso nelle scuole secondarie. La Industria inizierà l’esame dello schema di Dlgs sulla legge quadro sull’artigianato e dibatterà sul ddl sulle grotte d’Italia. Si confronterà sul ddl sulla rete delle città madri del Made in Italy, sui ddl sul nazionale dei pizzaioli professionisti, sul ddl sulle grotte d’Italia, sui ddl sui prodotti agroalimentari di qualità e sui ddl sull’attività di acconciatore ed estetista.

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