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America’s Cup, partnership Frecciarossa-Luna Rossa. Alovisi (Trenitalia): “Insieme valorizziamo identità italiana e parliamo a un pubblico globale”

America’s Cup, partnership Frecciarossa-Luna Rossa. Alovisi (Trenitalia): “Insieme valorizziamo identità italiana e parliamo a un pubblico globale”

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America’s Cup, partnership Frecciarossa-Luna Rossa. Alovisi (Trenitalia): “Insieme valorizziamo identità italiana e parliamo a un pubblico globale” Adnkronos

(Adnkronos) – “È una partnership coerente con il nostro obiettivo di rafforzare il brand e trovare partner che condividano valori come sostenibilità e velocità”. Così Mario Alovisi, direttore Marketing e Revenue Management di Trenitalia, alla presentazione a Pietrarsa della partnership tra Frecciarossa e Luna Rossa in vista dell’America’s Cup 2027 a Napoli. “Saremo parte attiva nell’evento e stiamo lavorando a 360 gradi con tutto il Gruppo Fs”. 

economia

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Redazione Key4biz

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