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Ambiente: Piunti (Conou), ‘modello consortile a sostegno della sostenibilità’

Ambiente: Piunti (Conou), ‘modello consortile a sostegno della sostenibilità’

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Ambiente: Piunti (Conou), ‘modello consortile a sostegno della sostenibilità’ Adnkronos

(Adnkronos) – “Nel caso dei lubrificanti, il modello consortile ha dimostrato la sua efficacia anche in altri Paesi che lo hanno applicato, seppure con forme diverse: è questa la chiave del successo: un consorzio centrale e indipendente che, senza fini di lucro, organizza il lavoro delle imprese è fondamentale. L’economia circolare non è spontanea, bisogna farla diventare spontanea in qualche modo, e il modello consortile rappresenta la strada vincente. Così Riccardo Piunti, Presidente del Conou – Consorzio nazionale degli oli minerali usati, intervenendo alla presentazione del Rapporto di sostenibilità 2025, a Roma. 

economia

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Redazione Key4biz

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