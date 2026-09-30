Ambiente, Pichetto Fratin: “Cisambiente ha accompagnato Italia a creare nuova filiera produttiva”

(Adnkronos) – “L’associazione è cresciuta insieme a questo processo e ha accompagnato l’Italia a creare un pilastro fondamentale, una nuova filiera produttiva che è importantissima”. Lo afferma Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, a margine della celebrazione dei dieci anni di Cisambiente Confindustria al Salone delle Fontane di Roma.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz