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Ambiente, Pichetto Fratin: “Cisambiente ha accompagnato Italia a creare nuova filiera produttiva”

Ambiente, Pichetto Fratin: “Cisambiente ha accompagnato Italia a creare nuova filiera produttiva”

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Ambiente, Pichetto Fratin: “Cisambiente ha accompagnato Italia a creare nuova filiera produttiva” Adnkronos

(Adnkronos) – “L’associazione è cresciuta insieme a questo processo e ha accompagnato l’Italia a creare un pilastro fondamentale, una nuova filiera produttiva che è importantissima”. Lo afferma Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, a margine della celebrazione dei dieci anni di Cisambiente Confindustria al Salone delle Fontane di Roma. 

economia

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Redazione Key4biz

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