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Ambiente: Ciafani (Legambiente), ‘picchi straordinari di raccolta e rigenerazione olio minerale’

Ambiente: Ciafani (Legambiente), ‘picchi straordinari di raccolta e rigenerazione olio minerale’

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Ambiente: Ciafani (Legambiente), ‘picchi straordinari di raccolta e rigenerazione olio minerale’ Adnkronos

(Adnkronos) – “Spesso l’Italia viene considerata all’estero, a torto, un Paese in grave ritardo sui temi dell’economia circolare, magari a causa di alcuni specifici contenziosi aperti con l’Europa. In realtà, vantiamo performance nazionali davvero importanti, con picchi straordinari” di raccolta e rigenerazione olio minerale “che ci portano a raccogliere la totalità dell’olio minerale usato e a rigenerarlo quasi interamente. È un risultato possibile grazie all’esperienza del Conou che dedica rigore e attenzione ai dettagli che caratterizzano tutta la nostra filiera”. Sono le parole di Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente, intervenendo a Roma alla presentazione del Rapporto di sostenibilità 2025 del Conou, il Consorzio nazionale degli oli minerali usati. 

economia

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Redazione Key4biz

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