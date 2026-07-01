Ambasciatrice Venezuela: “Vittime italiane potrebbero aumentare, grazie al governo italiano per aiuti”

(Adnkronos) – “Purtroppo è possibile che nei prossimi giorni il numero delle vittime di cittadinanza italiana aumenterà. Vorrei ringraziare moltissimo il governo italiano e la popolazione italiana per l’aiuto che ci stanno dando. C’è stata una solidarietà incredibile fin dal primo momento”. Lo ha dichiarato Maria Elena Uzzo, ambasciatrice del Venezuela in Italia, in un’intervista concessa all’Adnkronos. (di Fabrizio Rostelli)

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