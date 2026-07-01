Ambasciatrice Venezuela: “Sanzioni e fondi bloccati? Ci servono i nostri soldi per ricostruire il Paese”

(Adnkronos) – “Nonostante l’emergenza le sanzioni rimangono in piedi anche se sono state un po’ allentate. Questo però non riguarda i nostri beni congelati in giro per il mondo, abbiamo bisogno dei nostri soldi per far riprendere il nostro Paese. L’Italia e l’Eni si stanno proponendo di aiutare nella ricostruzione”. Lo ha dichiarato Maria Elena Uzzo, ambasciatrice del Venezuela in Italia, in un’intervista concessa all’Adnkronos. (di Fabrizio Rostelli)

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz