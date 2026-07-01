»
»
Ambasciatrice Venezuela: “Sanzioni e fondi bloccati? Ci servono i nostri soldi per ricostruire il Paese”

Ambasciatrice Venezuela: “Sanzioni e fondi bloccati? Ci servono i nostri soldi per ricostruire il Paese”

di |
Ambasciatrice Venezuela: “Sanzioni e fondi bloccati? Ci servono i nostri soldi per ricostruire il Paese” Adnkronos

(Adnkronos) – “Nonostante l’emergenza le sanzioni rimangono in piedi anche se sono state un po’ allentate. Questo però non riguarda i nostri beni congelati in giro per il mondo, abbiamo bisogno dei nostri soldi per far riprendere il nostro Paese. L’Italia e l’Eni si stanno proponendo di aiutare nella ricostruzione”. Lo ha dichiarato Maria Elena Uzzo, ambasciatrice del Venezuela in Italia, in un’intervista concessa all’Adnkronos. (di Fabrizio Rostelli) 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: Esteri

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche