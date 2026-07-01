Ambasciatrice Venezuela: “Medici italo-venezuelani pronti ad aiutare, grande solidarietà nella tragedia”

(Adnkronos) – “I venezuelani che vivono in Italia sono molto preoccupati ma anche molto solidali e si stanno organizzando per inviare beni di prima necessità. Ci scrivono tanti medici ed infermieri italo-venezuelani che vorrebbero partire per il Venezuela per dare il loro contributo nell’assistenza medica. Stiamo cercando di organizzare un volo nei prossimi giorni”. Lo ha dichiarato Maria Elena Uzzo, ambasciatrice del Venezuela in Italia, in un’intervista concessa all’Adnkronos. (di Fabrizio Rostelli)

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz