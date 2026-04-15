Amazon ha siglato un accordo da 11,57 miliardi di dollari per rilevare l’operatore Globalstar, una mossa diretta a sfidare il predominio di Starlink nell’arena satellitare.

Una sfida complessa, visto che l’operatore di Elon Musk controlla già una costellazione composta da 10mila satelliti LEO.

Grazie al deal, Amazon aggiunge le due dozzine di satelliti di Globalstar alla sua rete esistente di 200 satelliti.

Amazon si sta impegnando per potenziare la propria rete, prevedendo il dispiegamento di circa 3.200 satelliti in orbita terrestre bassa entro il 2029, di cui circa la metà dovrà essere operativa entro la scadenza normativa di luglio. Si sta inoltre preparando a lanciare i propri servizi internet via satellite entro la fine dell’anno.

Globalstar, rete D2D

La rete satellitare di Globalstar è progettata per connessioni affidabili a basso consumo di dati direttamente ai dispositivi mobili, ovvero Direct-to-Device (D2D). Questa tecnologia elimina la necessità per i dispositivi di connettersi alle torri cellulari terrestri, rendendoli cruciali per alimentare i servizi di emergenza e fornire connettività in aree con copertura cellulare limitata.

L’accordo aiuterà Amazon a implementare il D2D a partire dal 2028, hanno detto le aziende.

Nel frattempo, Starlink serve già oltre nove milioni di utenti in tutto il mondo. L’unità di SpaceX, che fornisce banda larga ad alta velocità tramite terminali utente, sta anche sviluppando servizi D2D attraverso partnership con operatori di telecomunicazioni come T-Mobile.

“Amazon è rimasta indietro rispetto a Starlink nel settore della banda larga satellitare. L’acquisizione di Globalstar le consentirà di recuperare terreno nella sua posizione nello spettro D2D e di compiere un balzo in avanti nello sviluppo della tecnologia D2D”, ha detto Armand Musey, presidente e fondatore di Summit Ridge Group.

Le azioni di Globalstar sono salite di oltre il 9% nelle prime contrattazioni, dopo aver guadagnato oltre il 6% nelle ultime due settimane a seguito delle indiscrezioni dei media sulle trattative tra le due società. Il titolo Amazon è salito del 2,5%.

Dominio di SpaceX

La mossa di Amazon arriva subito dopo che SpaceX ha avviato il suo piano di quotazione in borsa. Starlink contribuisce per circa il 50-80% al fatturato di SpaceX.

SpaceX, la società di Musk, sta lanciando satelliti Starlink a ritmo serrato, lanciandone a decine alla volta e costruendo la più grande costellazione satellitare al mondo.

“Nel settore si è assistito a un continuo consolidamento al fine di competere con SpaceX nel mercato delle comunicazioni satellitari, data la portata di SpaceX… e la sua capacità di lancio praticamente illimitata. Prevedo che questa tendenza continuerà”, ha detto Austin Moeller, direttore della ricerca azionaria presso Canaccord Genuity.

In base all’accordo con Amazon, gli azionisti della società satellitare possono scegliere di ricevere 90 dollari in contanti o 0,3210 azioni ordinarie di Amazon per ogni azione Globalstar posseduta, hanno dichiarato le società.

Ciò rappresenta un premio di oltre il 31% rispetto al prezzo di chiusura di Globalstar del 1° aprile, il giorno prima che emergessero le indiscrezioni sulle trattative.

L’operazione si chiude entro il 2027

L’acquisizione dovrebbe concludersi il prossimo anno, previa approvazione delle autorità di regolamentazione e il raggiungimento di specifici traguardi di implementazione da parte di Globalstar.

L’accordo richiederà anche l’approvazione della Commissione Federale delle Comunicazioni (FCC) statunitense, ha detto il presidente dell’agenzia, Brendan Carr, in un’intervista a CNBC.

“Siamo molto aperti all’accordo tra Amazon e Globalstar”, ha aggiunto Carr.

Alla fine dello scorso anno, Globalstar ha annunciato che una nuova rete in fase di sviluppo, supportata da Apple, si sarebbe espansa fino a 54 satelliti, inclusi alcuni di riserva, rispetto ai ventiquattro attualmente in orbita terrestre bassa.

Amazon ha firmato un accordo con Apple, che nel 2024 ha investito circa 1,5 miliardi di dollari in Globalstar, per continuare a fornire servizi di sicurezza satellitari, come SOS Emergenza e Dov’è, per gli utenti di iPhone e Apple Watch.

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